În această zi, în a șaptea duminică de după Paști, în anul 337 d.Hr., la Ankyrona, în periferia Nicomediei, la Bitinia (acum Izmit, în Turcia), a murit împăratul roman Constantin cel Mare, după o domnie de 31 de ani, cea mai îndelungată de la domnia lui Augustus, din urmă cu trei secole.

În perioada în care s-a aflat la putere, Constantin a transformat pentru totdeauna lumea în care trăia. A unit din nou Imperiul Roman, pentru prima oară după ce fusese împărțit de Dioclețian, în 284, a înființat marele oraș Constantinopol mărind vechiul Byzantion și a mutat aici capitala imperiului, transformând creștinismul în religia civilizației occidentale.

Cu toate acestea, privit din perspectiva istoriei, Constantin rămâne întru câtva necunoscut, lipsindu-i dimensiunea omenească. Știm că avea o statură impozantă și că era solid, în statuile din secolul al IV-lea semănând cu un fundaș de rugby prietenos, dar cam slab la minte, cu părul cârlion- țat și des, cu ochii mari și încrezători, cu urechile puțin clă- păuge și bărbia voluntară.

Personalitatea lui este și mai greu de înțeles. Chiar și istoricii vremii sale aveau păreri împărțite în privința felului de-a fi al lui Constantin.

Creștinii îl descriu ca fiind (așa cum s-ar părea că se considera și el însuși) cel de-al treisprezecelea apostol, datorită convertirii imperiului său la creștinism, în vreme ce păgânii contemporani îl descriu ca pe un tiran malefic, care a zdrobit cu sălbăticie orice urmă de opoziție și a irosit banii imperiului pentru propriile plăceri.

După toate relatările, legile pe care le-a promulgat Constantin au fost represive. Din câte se pare, ca soț credincios, era vădit deranjat mai ales de acele fapte pe care le considera delicte sexuale.

Violatorii, inclusiv bărbații care își răpeau iubitele, erau arși de vii, ca și fetele care fugeau de acasă. Servitorii care ajutau la o asemenea fugă erau executați turnându-li-se plumb topit pe gât.

Constantin a ordonat până și executarea propriului fiu, Crispus, crezându-l vinovat de adulter. Când a descoperit, ulterior, că fiul său era nevinovat și că cea de-a doua soție a sa, Fausta, îl acuzase din greșeală (sau, după cum spun alte relatări, pentru că fusese prinsă în pat cu un sclav), și ea a fost ucisă, fiind ținută în baie în timp ce temperatura apei creștea treptat, până ce aburii au sufocat-o.

Constantin avea 63 de ani când a murit. Se afla într-o campanie în Persia când s-a simțit rău și, pe drumul de întoarcere spre capitala sa, Constantinopol, a fost obligat să se oprească în apropiere de Nicomedia, simțindu-se prea rău pentru a merge mai departe.

La apropierea morții și-a dezbrăcat hainele purpurii imperiale și a rămas într-un strai alb de neofit creștin, fiind, în sfârșit, de acord să fie botezat, el, împăratul care, în ultimii 25 de ani, încercase să convertească un întreg imperiu.

Constantin nici nu murise bine și trupul său, potrivit instrucțiunilor pe care le dăduse, a fost dus la Constantinopol, unde slujitorii l-au întins pe patul său de aur, în apartamentele imperiale. Trupul i-a fost îmbrăcat la loc în purpură, cu diadema imperială pe frunte. Pe urmă, după cum scrie Gibbon, „tipicul de la curte a fost respectat strict. În fiecare zi, la orele stabilite, principalii responsabili ai statului, ai armatei și ai administrației casei imperiale, apropiindu-se de persoana suveranului cu genunchii îndoiți și o expresie gravă, îi aduceau omagiul plin de respect și cât se poate de serios, ca și cum ar fi fost încă în viață… Numai Constantin, prin neobișnuita indulgență a Cerului, a mai domnit și după moartea sa”.

La scurt timp, însă, a fost înmormântat în Biserica Apostolilor, pe care chiar el o construise.

Între timp, la Roma, în capitala pe care o vizitase o singură dată în ultimii 20 de ani ai vieții, Senatul l-a zeificat ca pe împărații păgâni din vechime.

Tot la 22 mai:

1455: Începe Războiul celor Două Roze, cu bătălia de la St. Albans.

1813: Se naște la Leipzig compozitorul Richard Wagner.

1859: Se naște la Edinburgh scriitorul Sir Arthur Conan Doyle.

1885: Moare la Paris romancierul Victor Hugo.

1939: Adolf Hitler și Benito Mussolini formează Axa, prin semnarea „Pactului de Oțel”.

Geo Alupoae, critic de teatru.