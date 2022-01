Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a discuta despre situația plajelor de pe litoralul românesc și dezvoltarea domeniilor schiabile.

La baza acestei întâlniri au stat dezbaterile pe care ministrul Cadariu le-a organizat la Vatra Dornei, Brașov, Constanța și la sediul Ministerului, prin consultările lunare cu reprezentanții din turism. Astfel, specialiștii din cele două ministere și ai Administrației Naționale Apele Române vor conlucra pentru a atinge dezideratul așteptat atât de turiști, cât și de reprezentanții HoReCa și anume de a avea toate plajele conforme.

Pe termen mediu și lung, cele două ministere își vor coordona eforturile pentru a dezvolta domeniului schiabil care trebuie să fie un domeniu economic prioritar pentru România, cu respectarea principiilor ce țin de sustenabilitatea investițiilor și grija față de mediu.