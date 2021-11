Constantin Enceanu şi Petrică Mîţu Stoian au avut sute de concerte împreună, vorbeau aproape zilnic la telefon, glumeau şi îşi făceau planuri de viitor. Enceanu a povestit cum a fost la ultima filmare pe care a avut-o cu Mîţu Stoian, exact cu două zile înainte de a muri, potrivit click.ro.

„Ultima dată ne-am văzut joi (4 noiembrie n.r.) la o filmare pentru Revelion şi, după ce am terminat filmarea am început să glumim, cum făceam noi de fiecare dată. Atunci, Petre mi-a spus că va pleca la clinica privată de la Reşiţa. Mi-a spus că simţea că are o respiraţie mai greoaie după ce a avut COVID. „Vreau să mă duc să-mi refac plămânii, mi s-a recomandat oxonoterapie şi vreau să mă tratez.” A spus că 15 zile nu va fi în Craiova. A plecat vineri dimineaţa şi vineri după amiaza a început să se simtă rău, după primul tratament. Nu înţeleg ce s-a întâmplat, nu înţeleg. Petre era vaccinat, avea ambele doze, cu Pfizer făcute. S-a ferit mult, a evitat filmările, era responsabil.”, a declarat Constantin Enceanu, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/petre-se-simtea-foarte-obosit-respira-greu-dupa-covid