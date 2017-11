Candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Drăgoiești, Constantin Popescu, a câștigat alegerile parțiale care au avut loc astăzi, 5 noiembrie 2017. Potrivit numărătorii paralele a voturilor, Constantin Popescu a reușit să câștige alegerile la o diferență de peste 200 de voturi, în fața cadidatului PNL, Adrian Ionel Brădățan. Constantin Popescu este profesor de matematică, iar în ultimele două mandate a ocupat funcția de viceprimar al comunei Drăgoiești.

După numărătoarea neoficală, candidatul PSD a obţinut funcţia de primar cu 714 de voturi. Candidatul PNL a obţinut 510 voturi, iar pe locul trei, la mare depărtare, s-a clasat candidatul PMP, cu 53 de voturi, care a reuşit totuşi să-l devanseze pe candindatul ALDE.

Funcția de primar din comuna Drgoieşti a rămas vacantă după ce primarul ales la scrutinul din anul 2016, Vasile Petroaie, nu și-a mai putut exercita mandatul din motive de sănătate.