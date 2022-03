Vreme de 1.599 de ani, 10 luni și 17 zile, marele oraș s-a numit Constantinopol.

La 28 martie 1930, Oficiul Poștal Turc a schimbat oficial denumirea în Istanbul, nume prin care a fost identificat începând cu secolul al XIII-lea.

Pe locul unde se află Istanbulul, a existat un oraș încă din secolul al VII-lea î.Hr., întemeiat de greci. L-au numit Byzantium (Bizanț), probabil după miticul conducător grec Byzas, care a cucerit pământurile de la triburile trace, în anul 657 î.Hr.

Când Roma a luat locul Greciei ca putere dominantă în regiune, Bizanțul a devenit oraș liber sub suzeranitate romană și abia în 324 d.Hr., la aproape un mileniu de la întemeiere, a devenit, în sfârșit, Constantinopol.

Pe 18 septembrie 324, împăratul Imperiului Roman de Apus, Constantin, l-a înfrânt pe rivalul său Licinius la Chrysopolis, preluând controlul asupra întregului imperiu. După bătălie, s-a retras să-și petreacă noaptea în orașul Byzantium din apropiere, unde a visat că a văzut zeitatea ocrotitoare a cetății, o cotoroanță jalnică, gârbovită de timp și de boli. Dintrodată, ea s-a transformat într-o tânără extrem de frumoasă, iar în vis el îi așeza o diademă pe cap.

Când s-a trezit, Constantin a interpretat visul ca pe un semn divin și a decis să întemeieze acolo un mare oraș. În scurt timp, împăratul a pornit pe jos în fruntea unui grup de slujitori, făcând ocolul Bizanțului (pe atunci un orășel neînsemnat), trasând cu lancea granițele noului oraș. Ajutoarele lui erau uluite de dimensiunile orașului, dar, conform hagiografilor creștini, împăratul a insistat: „Voi înainta până când El, călăuza invizibilă ce pășește înaintea mea, socotește cu cale să se oprească”.

Constantin a trecut de îndată la punerea în practică a unui program masiv de construcții, triplând dimensiunile orașului, iar pe 11 mai 330, i-a dat numele de Constantinopol (Constantinopolis), ce a devenit capitala imperială în locul Romei.

Constantinopol s-a transformat în cel mai mare oraș din lumea civilizată, dar de-a lungul secolelor, a trebuit să înfrunte multe vitregii, inclusiv ciuma din secolul al VI-lea, care i-a ucis pe cei mai mulți dintre locuitorii săi. A fost atacat de nenumărate ori, însă uriașele sale ziduri ridicate în secolul al V-lea au rămas de necucerit.

În secolul al XIII-lea, turcii din Anatolia vorbeau deja de Constantinopol folosind denumirea Istinpolin, derivată din expresia grecească eis ten polin, însemnând „în oraș”. Dar chiar și după ce turcii l-au cucerit în cele din urmă, în 1453, el a rămas Constantinopol pentru toată lumea, mai puțin pentru o parte dintre locuitorii săi.

De-a lungul anilor, turcii au generalizat numele de Istanbul, ce nu mai evoca nimic din trecutul lui grec sau roman. Când denumirea oficială s-a schimbat, nu mai rămăsese nici o urmă din Bizanț, iar singurul lucru care mai amintea de Constantin cel Mare era columna eponimă din porfir („columna arsă”) care și astăzi atrage privirile turiștilor în vechiul Istanbul.

Tot la 28 martie:

1483: Pictorul italian Rafael se naște în Urbino.

1854: Franța și Marea Britanie declară război Rusiei, declanșând Războiul Crimeii.

1941: Romanciera engleză Virginia Woolf se sinucide aruncându-se în râul Ouse.

1946: Juan Perón este ales președinte al Argentinei.

1969: Cel de-al treizeci și patrulea președinte american, Dwight D. Eisenhower, moare.

1994: Moare, la Paris, Eugen Ionescu. Este înmormântat în cimitirul Montparnasse, ca și Emil Cioran și Constantin Brâncuși.

Geo Alupoae, critic de teatru.