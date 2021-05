Unul dintre locurile din județul Suceava de o frumusețe aparte este și cel în care este ridicat complexul monahal al Mănăstirii Sihăstria Putnei, situată la patru kilometri de Mănăstirea Putna unde își doarme somnul de veci Marele Voievod Ștefan. Mănăstirea are o istorie veche şi nouă, deopotrivă. O istorie veche din chiar vremea binecredinciosului domn Ştefan cel Mare şi Sfânt și una nouă de după anii 90. În perimetrul respectiv se află nu mai puțin de patru locașuri de închinăciune: două bisericuțe micuţe din lemn, cu hramurile „Sfântul Ioan Evanghelistul” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, biserica „Buna Vestire” ridicată pe amplasamentul locaşului existent înainte de desfiinţarea mănăstirii de către habsburgi și biserica nouă „Izvorul Tămăduirii” finalizată în 2017 care ca mărime şi funcţionalitate este biserica principală a mănăstirii. În ultimii ani compexul a cunoscut o dezvoltare accelerată fiind construite mai multe pensiuni ultramoderne pentru pelerinii care vin toate colțuriloe țării dar și din străinătate și care asigură locuri de cazare și masă la standarde înalte. Construcțiile au fost ridicate cu fonduri europene dar și guvernamentale. Mănăstirea Sihăstria Putnei a devenit un loc căutat de pelerini, pentru slujbele săvârşite aici, pentru un sfat de la părinţii duhovnici sau pentru un ceas de linişte.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului în Biserica „Bunavestire”

Una dintre bogăţiile duhovniceşti ale Mănăstirii Sihăstria Putnei este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, așezată spre închinare din anul 1996 în partea stângă a naosului bisericii „Bunavestire”. Este o icoană veche, pe care turcii au voit să o distrugă și care a fost dăruită mănăstirii de o familie evlavioasă din localitatea Putna. Pe icoană se văd și astăzi urmele unei tăieturi de sabie, care arată că turcii au vrut să distrugă icoana Maicii Domnului.

Biserica ”Izvorul Tămăduirii” găzduiește una dintre cele trei copii oficiale ale unei renumite relicve ale creştinismului, Giulgiul din Torino

Biserica ”Izvorul Tămăduirii” are dimensiuni impunătoare fiind ca mărime şi funcţionalitate, biserica principală a mănăstirii. Demisolul bisericii adăposteşte – pe lângă camerele de spovedanie şi spaţiul rezervat copiilor – şi un paraclis cu hramul „Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana” (9 septembrie). Acolo se mai află una dintre cele trei copii oficiale ale unei renumite relicve ale creştinismului, Giulgiul din Torino. Aceasta respectă cu fidelitate originalul. Este din in, are lungimea de 4,36 m și lățimea de 1,10 m. Unii credincioși creștini consideră că în pânza originală care se află în capela regală a Catedralei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Torino ar fi fost învelit Isus Hristos după crucificare. Celelate două copii au fost făcute pentru Roma și pentru Patriarhia Rusă. Copiile au fost realizate cu binecuvântarea Papei Benedict al XVI-lea. Biserica este pictată în interior și dispune de trei candelabre impunătoare. Credincioşii se pot închina şi la moaştele mai multor sfinţi, aşezate spre cinstire în două racle. Dintre relicvele sfinte adăpostite în biserica Izvorul Tămăduirii amintim: lemn din Sfânta Cruce, părticele de la Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Ierarhi Nectarie din Eghina, Ignatie Briancianinov, Modest, Luca al Crimeii, Sfinţii Mucenici Pantelimon, Ciprian, Iacov Persul, Sfintele Muceniţe Ecaterina, Varvara, Anastasia, Sfinţii Cuvioşi Părinţi Teodosie cel Mare, Ioanichie cel Mare, Siluan Athonitul, Lavrentie de la Cernigov, sfinţi de la Lavra Pecersca, şi altele.

Lângă biserica „Sfântul Ioan Evanghelistul” își are mormântul IPS Pimen

Bisericuța din cimitir cu hramul „Sfântul Ioan Evanghelistul”a fost ridicată la îndemnul și cu directa purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, fiind sfințită la 26 iulie 2006. În timpul verii, aici se săvârșește adeseori Sfânta Liturghie, cu slujbă de pomenire pentru ctitorii adormiți ai mănăstirii. Vis-a-vis de bisericuță se află mormântul pe care Înalpreasfințitului Arhiepiscop Pimen și l-a pregătit spre a-i fi loc de odihnă veșnică

La baza bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului” se află un izvor cu apă binecuvântată

Numită şi „Biserica de la izvor”, ea se găseşte pe partea stângă, la 200 de metri înainte de intrarea în mănăstire. Lângă biserică se află izvorul Stareţului Sila, de unde foarte mulţi credincioşi vin şi iau cu credinţă apă binecuvântată, izvorul fiind străjuit de o cruce de piatră. Biserica, de proporţii reduse, este ridicată din lemn de brad, îmbinat în tehnica numită „coadă de rândunică”. Hramurile acestui sfânt locaş sunt: Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie) şi Cuvioşii Sila, Paisie şi Natan (19 iulie), slujba de sfinţire fiind săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, la data de 18 iulie 2010.