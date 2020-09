Violonista Consuela Besu, pe numele ei intreg Consuela Bonita Besu, s-a hotarat sa se intoarca din Italia, unde a locuit zece ani, si unde a cantat in cele mai bune orchestre, de la Orchestra Regionale Toscana, la Orchestra del Carmine s.a. Motivul pentru care a lasat la “dolce vita” este unul pe cat de romantic, pe atat de intemeiat: un proiect de suflet cu sotul ei. S-au cunoscut la o scoala de muzica, unde amandoi erau profesori, ea la vioara, el la pian, si destinele s-au unit in mod surprinzator de repede. La fel si proiectele.

“Nu imi pare rau nicio clipa ca am lasat in spate frumusetea Italiei, cultura si muzica ei, am absorbit cat am putut in cei zece ani locuiti acolo, si vor face parte din mine mereu. Alegerile noastre in viata sunt cele care ne fac ceea ce suntem, si faptul ca acum am sansa sa cant in tara mea, cu sotul meu, este un mod de a-mi aduce aminte ca frumosul ramane frumos, ca pasiunea te duce acolo unde ar trebui sa fii, si ca inima nu insala niciodata.

Noi am inceput cu pasi mici, cu coveruri muzicale, dar cu un iz aparte, melancolic as putea zice, cu acorduri care ne definesc, si ne place foarte mult sa facem asta, pentru ca muzica ce deja exista, a facut deja parte din vietile oamenilor, iar noi le aducem aminte de acele momente. Multi vin la noi, pe urma, emotionati de faptul ca le-am adus aminte de un anumit moment sau altul, iar noi simtim energia lor, care se intoarce inapoi la noi. Putem spune ca pentru asta cantam, de fapt.

Desi am inceput cu o melodie, doua, un acord si inca unul, la momentul de fata nu exista proiecte in care sa nu colaboram, el ma acompaniaza peste tot, iar eu cant cu el la studioul lui, la piesele pe care le scrie, impreuna cu ceilalti artisti cu care colaboram. In casa noastra nu exista zi in care sa nu cantam, sa gandim sau sa scriem piese. Este un proces constant si care ne aduce multa implinire.“ – Consuela.

Pe Consuela o gasiti si o puteti asculta la evenimente, private sau publice, in Timisoara, dar cu siguranta vom auzi de ea si de sotul ei in curand, in toata Romania.