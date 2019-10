În calitate de viitor Consul Onorific al Federației Ruse în România, (cu sediul în „capitala mobilei românești” – Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj), am reprezentat Ambasada Rusiei împreună cu o delegație externă în municipiul Dej, respectiv comuna Vad jud. Cluj, cu scopul de a crea relații comerciale și oportunități pentru mediul economic zonal, în domeniul producției, cât și al serviciilor.

Delegația – formată din: ES Ambasador Andrei Grinkevich (Ambasada Republicii Belarus), Ministru Plenipotențiar Raymond Brown (Ambasada Republicii Federale Nigeria), Ministru-Consilier Rudolf Opatril (Ambasada Republicii Cehia), Consul Gabriel Lavrincic (Ambasada Federatiei Ruse), Barbu Mihăescu (reprezentant Camera de Comerț Elveția – România), Gabriela Mihaela Voicilă (secretar de stat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat) și directorul general al Grupului Avangarde, Adriana Radu.

Întâlnirea, organizată în cadrul Programului International Romanian Investment Zoom care își propune să stimuleze, cu implicarea autorităților locale și a ambasadelor, dezvoltarea relațiilor comerciale dintre companii românești și firme străine.

Prin prisma profesionala, sunt zilnic in contact cu piata rusa si ex-URSS, fac afaceri cu rusii de 26 de ani. Sunt un bun cunoscator al realitatilor economice, sociale si politice din Rusia, respectiv tot spatiul ex-sovietic, unde detin un portofoliu larg de relatii si un capital enorm de simpatie, pe care le cultiv in interesul economic si national al Romaniei.

Propasirea relatiilor economice dintre Romania si Rusia, prin dezvoltarea exporturilor romanesti pot genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern. Daca dorim o relansare economica romaneasca de succes trebuie neaparat sa tinem cont si de piata rusa, respectiv ex-URSS.

Federatia Rusa doreste relatii comerciale reciproc avantajoase cu Romania, piata rusa are nevoie de produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare, legume, fructe, vinuri, medicamente, mecanica, utilaje romanesti si multe alte marfuri pe care romanii stiu sa le produca la un nivel de calitate exceptional. In Rusia, eticheta „Fabricat in Romania” reprezinta o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea.

„Nu uitam si turismul, Romania poate fi din nou destinatia principala a turistilor rusi pt ca este o tara deosebit de frumoasa, cu mare, delta, munte ape termale speciale, saline, oameni primitori si multa istorie. Rusia este deschisa in ceea ce priveste cooperarea in domeniul invatamantului, sportiv, cultural, tehnic si stiintific.

Sustinem si invitam la Moscova, pe toti producatorii romani, care vor sa faca export in Rusia. Romania a fost pt piata rusa, un partener economic serios, inca de pe vremea URSS.

Rusia este cea mai intinsa tara din lume, avand suprafata cat planeta Pluto. Ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania si de 128 de ori cat Anglia.

Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

„Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA, care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia.

În anul 2018, am constatat cu satisfacție o recuperare aproape completă a volumului schimburilor comerciale dintre Rusia și România, la nivelul din ajunul crizei din 2014 (aproape 5 miliarde de dolari). Suntem convinsi că, cooperarea comercială și economică dintre țările noastre are un potențial uriaș, dar din pacate neutilizat”, a declarat Gabriel Antoniu Lavrincic, Consul Onorific al Federatiei Ruse in Romania.