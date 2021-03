Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță demararea unei consultări publice a populației pentru identificarea principalelor obiective care vor fi implementate cu fonduri europene în zona urbană funcțională Suceava în perioada 2021-2030. Părerile pot fi exprimate accesând https://www.surveymonkey.com/r/Suceava2030. ”Scopul acestui chestionar este să sprijine identificarea principalelor obiective ale zonei urbane funcționale Suceava în perioada 2021-2030, pentru a putea atrage cât mai multe fonduri europene. Nevoile reale ale comunității pot fi identificate cu ajutorul cât mai multor puncte de vedere de la nivel local, astfel, contribuția dumneavoastră este esențială.

Intră și spune-ne care sunt pentru tine prioritățile municipiului Suceava! Oferă 5 minute pentru viitorul meu și al tău”, a declarat Harșovschi.