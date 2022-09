Consulul onorific al Republicii Coreea în România, suceveanul Dumitru Mihalescul, a participat la un dineu oferit de ambasadorul correean în România, Rim Kap-Soo, acolo unde s-au discutat despre chestiunile arzătoare ale lumii dar și despre îmbunătățirea cooperării economice și internaționale între cele două state. ”Am fost încântat să mă reîntâlnesc cu colegii mei din Parlament, în calitate de gazdă la dineul oferit de E.S. domnul RIM Kap-Soo, ambasadorul Republicii Coreea în România. Domnul ambasador a abordat modalitățile de îmbunătățire a cooperării economice și internaționale, precum și cele de sporire a schimburilor bilaterale la nivel parlamentar”, a declarat consulul Mihalescul.

