Dezbaterile pe marginea bugetului municipiului Suceava pentru anul 2021 continuă la nivelul Primăriei. Primarul Ion Lungu a anunțat că astăzi sunt programate discuții cu consilierii USR-PLUS iar mâine cu consilierii PNL. Deși inițial primarul anunțase că bugetul va fi aprobat în data de 15 martie din cauza prelungirii discuțiilor la nivel național privind aprobarea bugetului de stat termenul se va decala undeva în perioada 15-19 martie.

Mai puțin cu 2,43 de milioane de lei la salubrizare în 2021

Lungu a făcut referire la bugetul salubrizării pe 2021 arătând că această activitate va dispune de 22 milioane de lei cu 2,43 de milioane de lei mai puțin față de anul trecut. ”Apare aici și o schimbare de metodologie pentru facturarea deșeurilor selectate la operatorii autorizați de Ministerul Mediului. Ca atare se iau niște bani de la operatorii Diasil și Ritmic pe care îi încasează Primăria și nu operatorul cum era până acum. Ca atare voi intra cu un proiect de hotărâre de consiliu local pentru a putea compensa cele 2 milioane de lei care îi încasează Primăria în loc de operatorii de salubritate. În concluzie în acest an bugetul va fi mai mic cu 2,4 milioane de lei și acest lucru se datorează în primul rând faptului că nu vom mai deconta cheltuieli legate de pandemie așa cum s-a întâmplat în prima parte a anului trecut când au fost sume destul de mari pentru pandemie. Am stropit străzile și am folosit materiale dezinfectante în cantități mari”, a explicat primarul.