Ultimele date ale companiei de cercetare Novel Research arată un nivel al pieței negre a țigaretelor de 7,7% din totalul consumului, în scădere față de 12,1%, cât s-a înregistrat la începutul anului, înainte de declararea pandemiei.

„În majoritatea regiunilor țării nivelul comerțului ilicit cu țigarete a scăzut, conform datelor prelucrate în perioada martie – iulie. Doar în regiunea centru contrabanda crește cu 1,5 p.p. până la 1,8%, iar în sud-est cu 0,4 p.p. până la 4,9%. Nord-est continuă să fie cea mai afectată de piața neagră, cu un procent de 22,5%, cu toate că se află în scădere cu 7,1 p.p. față de ianuarie 2020. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” crește cu 19,7 p.p. până la 51,8%, iar Moldova scade semnificativ cu peste 18 p.p. până la 9,7%. Ponderea produselor din Ucraina scade cu 4,3 p.p. înregistrând un nivel de 5,1%, iar Serbia rămâne relativ constantă (0,6%)”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Această scădere a pieței negre are loc într-un context special, cel al restricțiilor de circulație impuse la granițe după declanșarea pandemiei. Ne bucură însă faptul că Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024 recunoaște contrabanda ca fiind o amenințare la adresa securității naționale. Sperăm să vedem un plan de acțiuni concrete care să permanentizeze scăderea pieței negre, pentru că mai puțină contrabandă înseamnă mai mulți bani la bugetul statului și mai puțină criminalitate organizată. În 2019, pe fondul unei scăderi similare, British American Tobacco a plătit peste 9 miliarde de lei la bugetul de stat, în creștere cu 19% față de anul precedent”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.

„Predictibilitatea fiscală și scăderea contrabandei au determinat creșteri ale vânzărilor legale și, implicit, ale taxelor virate la buget, tutunul devenind cel mai solid contribuabil. Am dovedit că suntem o industrie rezilientă, pe care statul se poate baza în perioadele dificile. Pe toată durata pandemiei am continuat să muncim și să plătim salarii angajaților noștri. Potrivit ultimei execuții bugetare anunțate, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au avut o creștere de 12,6% an/an. Ne îngrijorează, însă, nivelul deficitului și sperăm că autoritățile nu vor decide să-i împovăreze tot pe cei care trag. Totodată, se prefigurează un context extern nefavorabil, pentru că autoritățile din Moldova au dat liber la import de țigarete fără taxe unor firme din Transnistria, cantități considerabile cu această destinație tranzitând în această perioadă România, unde probabil că se vor întoarce sub formă de contrabandă.”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Scăderea contrabandei reflectată de Novel este cea mai semnificativă de până acum, din 2008 de când compania de cercetare realizează studiul. Aceasta pentru că și perioada pe care o traversăm este fără precedent. De aceea, trebuie menționat că această tendință de reducere a pieței negre se poate schimba odată cu revenirea la normal a vieții sociale. Situație care trebuie avută în vedere de factorii de decizie în materie de politici fiscale și legislație, precum și de autoritățile de aplicare a legii. Vom continua să fim parteneri ai statului, să investim în continuare în România și să susținem societatea atunci când este nevoie, așa cum am făcut și până acum. Pentru aceasta, este absolut necesară predictibilitatea politicii fiscale și a cadrului de reglementare și întărirea capacității de supraveghere și control”, a declarat Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Aceste luni de restricții au făcut mult mai dificil traficul ilegal. Cu toate acestea, autoritățile de aplicare a legii au continuat să depisteze cantități semnificative de țigarete de contrabandă, să facă percheziții și să destructureze grupări de crimă organizată. Recent, Garda de Coastă a confiscat peste 400.000 de pachete de țigarete ascunse într-un container cu mobilă. La finele lunii iulie, la punctul de trecere Bechet au fost confiscate peste 160.000 de pachete. În cursul lunii aprilie, în Portul Constanța Sud Agigea au fost depistate 10 milioane de țigarete de contrabandă. Aceasta înseamnă că acțiunile Vămii, ale Poliției și Poliției de Frontieră trebuie să continue, în parteneriat cu mediul privat și susținute de cadrul legislativ”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„În această perioadă de pandemie, lucrătorii vamali au continuat să-și facă datoria. Ca urmare a acțiunilor derulate, în colaborare cu autoritățile naționale și instituțiile internaționale cu competențe în combaterea contrabandei, am reușit să contribuim semnificativ la scăderea comerțului ilegal, notată de compania de cercetare Novel. Vom continua să depunem eforturi susținute pentru combaterea traficului ilegal cu produse accizabile, dat fiind că autoritatea vamală are ca obiectiv protejarea intereselor financiare ale statului român și ale Uniunii Europene. Vom continua, de asemenea, parteneriatele cu mediul de afaceri onest”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„Țigaretele sunt cele mai traficate produse la granițele țării, ca urmare Poliția de Frontieră are un rol esențial în combaterea contrabandei cu tutun. În primele șase luni ale anului 2020, au fost reţinute peste un milion pachete ţigări cu o valoare de aproximativ 13,1 milioane lei şi au fost identificate şi destructurate 5 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 28 de persoane. Chiar dacă evoluția contrabandei cu ţigări din acest an este marcată de măsurile restrictive adoptate de statele din regiune, pe fondul limitării efectelor pandemiei de SARS Cov-2, Poliția de Frontieră Română va fi în continuare în prima linie pentru combaterea fenomenului,” a declarat șeful Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Răspunsul Poliţiei Române în acest efort, independent sau comun, alături de celelalte instituţii abilitate, în ceea ce privește introducerea în ţară, transportul, depozitarea, distribuţia şi comercializarea de tutun şi ţigări de contrabandă vizează destructurarea grupărilor infracționale.

Eforturile noastre se concentrează pe a fi cu un pas înaintea contrabandiştilor de ţigări, și a aplica măsuri ferme în depistarea şi sancţionarea acestora.

Dovadă stau zecile de grupuri infracţionale destructurate de Poliția Română și peste 34 de milioane de ţigarete de contrabandă și 16.000 kilograme de tutun, confiscate de poliţişti numai în ultimele 7 luni.

Analizele efectuate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, arată că acțiunile întreprinse pentru combaterea acestui gen de infracțiuni au contribuit la diminuarea nivelului piețe negre de țigarete, aspect confirmat de ultimul studiu Novel, conform căruia aceasta s-a situat în luna iulie 2020 la 7,7%, cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani”, a declarat comisar-șef de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este cel mai solid contribuabil la bugetul de stat.

România este al treilea producător european de țigarete. În primele cinci luni ale anului, exporturile de tutun și țigarete au crescut cu peste 185 milioane de euro, iar valoarea totală a exporturilor de tutun brut și prelucrat în 2019 a fost de 948,4 milioane euro, tutunul având o contribuție pozitivă la balanța comercială a României de aproape 600 de milioane euro.