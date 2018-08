Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie la 18,2% din totalul consumului (cu 2,1 p.p. mai mult față de mai 2018). Este cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest an, depășind media din 2017, de 16%.

„Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de piața neagră, cu o pondere de 39,5%, deși comerțul ilicit cu tigarete pare să fi luat cu asalt partea de vest a țării. Cea mai importantă creștere se înregistrează în nord-vest, 14,7 p.p., până la 29,4%, regiunea ajungând, astfel, la un nivel record în ultimii trei ani! În plus, comerțul ilegal crește cu 6,2 p.p. până la 26,9% și în regiunea sud-vest. Din punct de vedere al provenienței, „cheap whites” continuă să fie principala sursă, cu 63,9%. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova, Ucraina și Serbia este relativ constantă”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Nivelul contrabandei a ajuns în iulie 2018 la 18,2%, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pe perioada verii, din 2010 încoace. Conform informațiilor referitoare la capturile de țigări ilicite furnizate de Poliția de Frontieră și centralizate pe www.stopcontrabanda.ro, contrabandiștii folosesc din ce în ce mai mult rute neconvenționale pentru introducerea în țară a țigărilor ilegale, ”fâșia verde” reprezentând oportunitatea trecerii frauduloase a graniței cu riscuri minime, în ciuda eforturilor constante ale Poliției de Frontieră. Tocmai de aceea, considerăm că inițiativa foarte bună a Ministrului Finanțelor Publice de întărire a controlului în punctele vamale trebuie să fie dublată de măsuri la nivelul ”fâșiei verzi” precum și de întărirea relațiilor bilaterale cu Ucraina și Moldova în vederea prevenirii traficului ilicit dinspre aceste țări. În caz contrar, există riscul ca investițiile în punctele vamale să nu producă reducerea dorită a contrabandei, de la nivelul actual de 18,2% la unul mai apropiat de media europeană, de doar 9% în 2017”, a declarat Ileana Dumitru, director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.

„Citim zilnic în presă despre destructurări de rețele, percheziții sau capturi, iar contrabanda cu țigarete a ajuns, din nou, subiect de discuții în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. Eforturile autorităților de aplicare a legii sunt vizibile. Se face totul dar, degeaba. De la un studiu Novel la altul, fenomenul se amplifică, iar gradul de sofisticare a rețelelor crește. Un exemplu concludent: descoperirea întâmplătoare recentă a unui camion românesc cu șofer bulgar, transportând oficial haine din Turcia către Ucraina, iar neoficial 165 de baxuri de țigarete cu timbre moldovenești, cel mai probabil fabricate în China. În ultima perioadă, pachetele de contrabandă se vând nu doar în piețe, dar și în magazine, pe sub tejghea. Piața neagră afectează atât veniturile bugetare, cât și afacerile noastre legitime. De aceea, sprijinim eforturile autorităților prin programe concrete. JTI a donat Vămii române, începând din 2010, peste 50 de câini antrenați să depisteze tutun și alți câțiva cu dublă sau triplă specializare: tutun, droguri sau numerar. De asemenea, am contribuit la formarea echipelor canine ale Vămilor din Moldova și Serbia. În ultimii nouă ani, am fost parteneri ai autorităților în organizarea de campanii publice anuale de conștientizare a efectelor profund negative ale contrabandei. Sunt acțiuni și programe concrete pe care vom continua să le derulăm”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Această creștere a contrabandei cu peste 2 p.p. este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, din ceea ce se vede, autoritățile de aplicare a legii luptă singure pe frontul contrabandei, fără o coordonare clară și în absența unei strategii naționale coerente. Suntem în plin proces de implementare a Regulamentului european privind sistemul de trasabilitate a țigaretelor (Track & Trace) adoptat de Comisia Europeană, cu obiectivul de a reduce contrabanda. Sistemul va monitoriza însă, exclusiv, produsele fabricate în UE, dar cele mai multe țigarete de pe piața neagră provin din afara spațiului comunitar, așa cum se vede și din studiile Novel. În afara faptului că Regulamentul în sine este inutil în lupta împotriva contrabandei cu țigarete, sistemul este complicat și costisitor, înregistrăm și o serie de întârzieri ale reglementărilor obligatorii, cum ar fi desemnarea unui emițător de coduri unice” a declarat Valentin Canura, Sales Development Manager, Imperial Tobacco Romania.

„Începând cu prima săptămână a lunii august 2018, în baza unui Ordin comun al Ministrului de Finanțe și Ministrului Afacerilor Interne, la nivel național se află în derulare o acțiune de amploare cu scopul de a combate contrabanda, traficul ilicit cu mărfuri și evaziunea fiscală. În cadrul acesteia, sunt implicate toate autoritățile de aplicare a legii, intensificându-se astfel controalele pe întreaga frontieră externă și internă a României. Autoritatea vamală din România va continua eforturile de combatere a traficului ilegal cu produse accizabile, colaborând cu autoritățile vamale din regiune, cu autoritățile internaționale de profil, precum și cu companiile care își desfășoară activitatea legal. Vom continua, de asemenea, să procedăm la îmbunătățirea dotărilor tehnice și a resurselor umane. În acest sens, precizăm că Guvernul României a suplimentat recent, la rectificarea bugetară, fondurile necesare pentru modernizarea birourilor vamale de frontieră, reoperaționalizarea aparaturii de scanare și achiziționarea de scanere fixe la birourile vamale de frontieră, dotarea personalului vamal cu echipamente moderne de control și protecție. De asemenea, vor fi inițiate demersurile necesare ocupării posturilor vacante și suplimentarea lucrătorilor vamali, în special la birourile vamale de frontieră și la echipele mobile.”, a declarat Vicepreședintele ANAF, Bogdan Lari Mihei.

Conform www.politiadefrontiera.ro, la începutul lunii august, poliţiştii de frontieră români şi bulgari au descoperit peste 82.300 pachete cu țigarete, ascunse într-un camion cu haine. În aceeași perioadă, Polițiștii din ITPF Sighetu Marmației, au efectuat 51 percheziții la locuințele unor persoane care fac parte dintr-un grup infracțional axat pe contrabandă cu țigarete. Tot ei au capturat 21.000 de pachete de țigarete în iulie și 54.950 pachete în iunie. În iulie, polițiștii STPF Mehedinți au destructurat o importantă rețea de contrabandă cu produse accizabile, iar în iunie, Polițiștii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit 7.000 de ţigarete, care au fost trecute peste graniță cu drona.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare adoptarea unei Strategii naționale de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, pe modelul celei elaborate în 2011, precum și mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunili de contrabandă cu țigarete, este necesară intensificarea operatiunilor la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.