Vineri după amiază echipajul de poliţie din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul Rutier, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe str. Prieteniei a identificat în trafic un autoturism care nu s-a supus semnalelor regulamentare de oprire, fiind urmărit și blocat pe strada 13 Decembrie. S-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Câmpulung Moldovenesc, acesta deținând în interior și transportând un număr de 6.000 bucăți țigări fără timbru fiscal, de proveniență extra-comunitară. A fost dispusă prin ordonanţă începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. De asemenea, polițiștii au dispus confiscarea cantității de 6.000 bucăți țigări dar și a sumei de 1.212 de lei găsită asupra bărbatului de 42 de ani. Totodată, a fost indisponibilizat și autoturismul în valoare de cca. 6.000 Euro, utilizat la comiterea infracțiunii de contrabandă. Prin ordonanţa din data de 12.02.2022, organele de poliţie judiciară au dispus reţinerea suspectului pe o durată de 24 ore, acesta fiind depus la Centrul de reţinere şi arestare preventivă al I.P.J. Suceava. Totodată, bărbatul de 42 ani a fost sancționat contravențional și pentru regulile de circulație încălcate de către acesta cu ocazia urmăririi în trafic. În data de 12.02.2022, procurorul din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, față de inculpat.

