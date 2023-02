Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat la București contractul de finanțare prin PNRR a proiectului „Sistem integrat de planificare a călătoriilor cu transportul public local în municipiul Suceava”. Valoarea contractului este de aproximativ 6,3 milioane de lei. Primarul a declarat că, în baza noului proiect, cu o durată de implementare de 24 de luni, vor fi montate 13 automate e-ticketing și opt panouri de informare în 18 locații din oraș. Ion Lungu a menționat că acest proiect vine în completarea celui prin care au fost montate 22 de sisteme e-ticketing și 47 de panouri de informare, în cele 54 de stații de autobuz. Primarul Sucevei a spus: „prin completarea sistemului de e-ticketing și a panourilor de informare va crește calitatea serviciului de transport public ecologic în orașul nostru”.

