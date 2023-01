Început de an fast pentru Primăria comunei sucevene Ipotești. Nici bine nu a început noul an că administrația liberală din comuna situată în coasta Sucevei a semnat contracte de peste 2 milioane de euro. Potrivit primarului Dumitru Gulei, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării un contract de 7,930 de milioane de lei pentru modernizarea prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a aproximativ 4 kilometri de drumuri din cartierul nou și cu Ministerul Mediului un contract de 2,2 milioane de lei pentru modernizarea prin Administrația Fondului de Mediu a iluminatului public din toată comuna. ”Cu banii de pe ”Anghel Saligny” vom moderniza străzile Luceafărului, Libertății, Salcâmilor, Pinilor și Stejarului, toate din cartierul nou Tătărași în lungime totală de 3,7 kilometri. Imediat vom da drumul la licitație ca până în vară să demarăm efectiv lucrările. Cu banii de la Administrația Fondului de Mediu vom moderniza sistemul de iluminat din comună. Va fi un sistem inteligent cu telegestiune”, a explicat primarul Dumitru Gulei.

