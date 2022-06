Contractul de excecuție a Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava va fi semnat luni, 20 iunie, cu firma câștigătoare a licitației, „M.I.S. Grup” din Bistrița Năsăud ,a anunțat primarul Ion Lungu. ”S-au finalizat contestațiile la Sala Polivalentă și a rămas câștigătoare firma declarată câștigătoare inițial. Am avut discuții la ministrul dezvoltării și cu directorul general al CNI și s-a stabilit să semnăm contractul luni, 20 iunie. Îl semnăm și putem demara lucrările”, a spus Lungu.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 129 de milioane de lei.