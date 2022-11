Primăria Suceava va beneficia de fonduri norvegiene pentru închiderea “in situ” a gropii de gunoi de la Ipotești. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că astăzi a semnat contractul în valoare de 8.640.758,92 lei, prin care se va implementa proiectul “Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipal Ipotești, județul Suceava”. ”Alături de proiectele de înființare a centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV) și construirea de insule ecologice digitalizate, aducem la nivelul municipiului Suceava cât mai multe proiecte prin care să avem un management eficient al deșeurilor și prin care să contribuim la un mediu înconjurător mai sănătos. Proiectul inovativ prin soluție (introducerea în corpul depozitului de aer comprimat pentru scăderea încărcărilor levigatului și reducerea substanțială a emisiilor de gaze) face parte din programul “Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme (RO-Mediu), apelul 2 – “Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”. Contractul a fost semnat la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în prezența domnului ministru BarnaTánczos.Prin semnarea acestui contract, nu va mai trebui sa transportăm deșeurile la groapa ecologică de la Moara și, în plus, nu cheltuim niciun leu al municipalității, finanțarea fiind de 100%”, a declarat Harșovschi.

