Preşedintele în exerciţiu al Consiliului Regional Nord Est, Gheorghe Flutur, anunţă că marţi, 5 decembrie, va fi prezent la Vatra Dornei, alături de arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Pimen, de directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamţ, Vasile Asandei, de primarul de Vatra Dornei, Ilie Boncheş şi de o echipă de specialişti unde se semnează contractul de finanţare europeană de circa 5 milioane de euro pentru reabilitarea Cazinoului Băilor Vatra Dornei, clădire care va avea în viitor destinaţie de muzeu. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2013-2020, axa 5.1 „reabilitare clădiri de patrimoniu”.

„Este pentru mine una dintre cele mai mari bucurii să anunţ reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei pe fonduri europene construcţie care cândva era cartea de vizită a oraşului Vatra Dornei şi a Bucovinei dar care mulţi ani a rămas în paragină. Acum s-a găsit sursa de finanţare şi va deveni din nou o perlă a Ţării Dornelor, un reper arhitectonic unic care va întregi lista obiectivelor de vizitat din Bucovina şi Judeţul Suceava pentru că destinaţia dată de Arhiepiscopie va fi de muzeu. Am cuvinte deosebite de apreciere pentru Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi pentru specialiştii care au lucrat la acest proiect excepţional pentru zona noastră”, a declarat Flutur.