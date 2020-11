În cursul săptămânii trecute, conducerea IPJ Suceava a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în vederea intensificării demersurilor comune pentru responsabilizarea cetățenilor în contextul epdemiologic actual.

Poliția Suceava a transmis că reprezentanții bisericii au transmis tuturor parohiilor și preoților recomandările polițiștilor și prin rolul de formator de opinie personalul clerical are un rol important în creșterea gradului de responsabilitate civică.

„Recomandările privind portul măștii sanitare, respectarea distanțării sociale sau dezinfectarea mâinilor vin și în contextul în care datorită răcirii vremii enoriașii vor fi în imposibilitatea participării la slujbe religioase în exteriorul lăcașurilor de cult”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.

Ulterior, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2020, polițiștii împreună cu lucrători din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne dar și în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor și ai Direcției de Sănătate Publică au efectuat verificări în teren pentru evaluarea situației și remedierea eventualelor deficiențe.

În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări la lăcașuri aparținând tuturor cultelor religioase, constatându-se ca marea parte a cetățenilor și persoanalului clerical respectă prevederile legale. De asemenea, polițiștii au distribuit și peste 100 de măști sanitare persoanelor identificate în zona bisericilor. Cei identificați în interiorul lăcașelor de cult au fost sancționați contravențional, în general cu măsura avertismentului și au primit și măști sanitare.

Poliția Suceava a mai transmis că în situațiile grave de încălcare a legii polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.200 lei.

„Polițiștii recomandă încă o dată să evitați aglomerările de persoane și să vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur. Respectați măsurile impuse. Nu dorim sancționarea cetățenilor, însă vom acționa cu fermitate astfel încât toți să conștientizeze că sănătatea și viața persoanelor sunt cele mai importante. Multumim personalului clerical din cadrul tuturor cultelor religioase pentru sprijin și pentru implicarea în promovarea mesajului preventiv și de responsabilizare socială”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.