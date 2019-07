Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a efectuat luna trecută ample controale la firmele de construcții din județ în cadrul unei campanii declanșate la nivel național. Potrivit informațiilor furnizate de directorul ITM Suceava, Romeo Butnariu, în domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 111 angajatori la acţiune participând un număr de 18 inspectori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 212.800 lei. Au fost depistate și 28 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 7 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 20 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 18 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 180.000 lei. Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;

* primirea la muncă a persoanelor fără înregistrarea contractului individual de muncă în registrul electronic, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

* refuzul lucrătorilor de a completa fișa de identificare;

* neeliberarea adeverințelor la încetarea raportului de muncă;

* nerespectarea repausului săptămânal;

* lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la obiectivul de lucru;

* neevidențierea timpului de muncă prestat de salariați.

În domeniul sănătății și securității în muncă au fost verificați 45 de angajatori cu 934 de salariați la acţiun participând un număr de 6 inspectori de muncă. Pentru deficienţele constatate au fost sancționați 42 de angajatori fiind aplicate un număr de 72 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 6.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate aferente șantierelor;

* nu s-au găsit în șantier Planul de securitate și sănătate (care face parte din proiectul lucrării);

* nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;

* nu s-a comunicat către ITM Declarația prealabilă cu privire la executarea construcțiilor;

* nu s-au asigurat echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime;

* nu se face verificarea montării/demontării schelelor de către o persoană competentă, desemnată, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după o perioadă de neutilizare ori în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea;

* nu se realizează în șantier îngrădiri pentru instalațiile electrice și legături la instalația de punere la pământ.