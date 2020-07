In cursul zilei de 06 iulie 2020 politistii suceveni au desfasurat activități in context Covid 19, fiind instruite cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală 280 de persoane, informează Prefectura Suceava. De asemenea, au fost verificate 46 de societăți comerciale. A fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 1.000 lei.