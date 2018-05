Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Ordine Publică din Poliția Română au organizat o amplă acțiune, la nivel teritorial, în județele Suceava, Mureş, și Bistrița-Năsăud, pe linia verificării legalității operațiunilor de exploatare forestieră din Parcul Național Călimani și zonele adiacente.

Polițiștii au constatat 5 infracțiuni și au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 150.000 de lei, fiind confiscați peste 900 de mc. de material lemnos.

În perioada 25 – 27 aprilie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice și de ordine publică, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și a Direcției de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R., au efectuat verificări în județele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Suceava, cu privire la legalitatea operațiunilor de exploatare forestieră din Parcul Național Călimani și zonele adiacente, precum și a celor de depozitare, transport și comercializare a materialului lemnos provenit din aceste zone.

În urma verificărilor efectuate, în zonele de exploatare forestieră din Parcul Național Călimani, au fost constatate 5 infracțiuni, 4 dintre acestea la Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale pentru abateri prevăzute în OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

De asemenea, au fost verificate 166 de autovehicule ce transportau material lemnos și 8 depozite, ocazie cu care au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 150.000 de lei și au fost dispuse măsuri de confiscare a 933,27 de mc. de material lemnos.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, al Gărzii Forestiere, al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspectoratului General de Aviație din cadrul M.A.I..