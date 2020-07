Pentru prevenirea și limitarea infectării cu virusul Covid 19, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și de la Protecția Consumatorului, acționează în zonele aglomerate din județul Suceava și verifică modul de respectare a măsurilor impuse în contextul stării de alertă.

Sunt vizate, în special, localurile publice care au deschise terase, parcurile, zonele centrelor comerciale, piețe, târguri dar și gările, autogările și mijloacele de transport în comun.

In cursul zilei de ieri au actionat pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov2 si verificarea modului de respectare a masurilor de protectie peste 100 de politisti, jandarmi, lucrători ISU dar si specialiști din cadrul ITM, DSP, DSVSA. Au fost verificate 68 de societati comerciale si au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale pentru nerepectarea masurilor de protectie individuala sau pentru nerespectarea măsurilor de duminuare a riscului de catre agenții economici, valoarea sancțiunilor fiind de 2565 lei.

In aceasta perioada sunt intensificate acțiunile de verificare si control, scopul fiind in principal responsabilizare a cetățenilor dar si a agenților economici.

In cursul acestei zile activitatile au fost concentrate in zona Gura Humorului, Cacica, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei.

Acțiunile se încadrează în măsurile dispuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prevenirea infectării cu Covid 19 fiind o prioritate națională ce presupune un mod de acțiune integrat al tuturor instituțiilor și entităților cu atribuții în domeniu dar și un grad crescut de responsabilitate socială.

Acțiunile vor continua zilnic, urmând a se desfășura cu efective suplimentare si in sistem integrat cu participarea partenerilor instituționali.

Activitățile au în primul rând un rol de responsabilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la pericolele asociate nerespectării măsurilor de siguranță.

Mulțumim partenerilor mass-media care au fost alături de noi în acest efort comun de responsabilizare socială.

Privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19, se recomandă: