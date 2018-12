Stresul reprezinta o mare problema in zilele noastre si ne poate afecta viata in mai multe moduri, insa de fiecare data negativ. In plus, mediul si programul zilnic nu ne ajuta prea mult, din contra, acestea pot accentua stresul. Fie ca e vorba despre competivitate, poluarea fonica, aglomeratie, deadline-uri prea stranse si privarea somnului, toate acestea si nu numai contribuie la cresterea nivelului de stres.

Tocmai de aceea e nevoie sa gasim cateva modalitati de relaxare, care sa ne ajute sa scadem nivelul stresului si sa ne simtim mai bine.

Iata 4 moduri prin care te poti relaxa rapid:

1. Citeste

Lasa calculatorul, cuibareste-te intr-un fololiu sau in pat, intre pernele moi si ia co carte sau o revinsta si pur si simplu citeste. Cei mai multi dintre noi au uitat de acest obicei simplu de a reduce stresul si agitatia din cauza dependentei de tehnmologie. Insa, chiar daca aceasta ne ajuta in munca noastra de zi cu zi, ne poate cauza si un stres suplimentar, dar si oboseala.

Nu conteaza ce citesti. Poate fi un roman de dragoste, o carte despre dezvoltare personala sau un articol despre horoscop. Important e ca lectura sa te atraga si sa fie placuta. Nu iti propune sa obtii prea multe din asta. Doar citeste!

2. Fa sport

Ar fi perfect daca ai merge la sala, pentru ca pe langa miscare, ai avea si ocazia sa interactionezi cu oameni cu aceleasi pasiuni ca si tine si iti poti face si prieteni. Insa, daca nu ai timp, poti alerga in apropierea casei tale sau poti face exercitii acasa. Poti cauta pe internet materiale video in care ti se prezinta exercitii si sa le urmezi pe acelea. Sigur te vei simti mai bine.

3. Mergi prin magazine si admira

Nici nu e nevoie sa cumperi. Pur si simplu plimba-te prin magazine, vezi ce se mai poarta, care sunt preturile si lasa-te cuprinsa de placerea de a admira ceva frumos. Fie ca e vorba despre magazine de haine sau mobila, de jucarii sau produse de infrumusetare, toate iti vor oferi ocazii nemaipomenite sa admiri si sa te relaxezi.

4. Gateste

Prin gatit atingi doua scopuri: te hranesti mai sanatos si te relaxezi. Chiar daca ai mult de munca, ai nevoie si de timp pentru tine. Suplimentar, poti asculta muzica in timp ce gatesti si timpul va trece si mai placut.

