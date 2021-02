„Moartea mea a durat nepermis de mult, dar sper că mă veți ierta”. Conform tradiției, acestea au fost cuvintele cu care regele Carol al II-lea al Angliei s-a scuzat față de curtenii care-l înconjurau cu puțin timp înainte de a se stinge în această zi, după șase zile în care zăbovise nehotărât la granița dintre tărâmuri.

Rege timp de aproape un sfert de secol, Carol este unul dintre cei mai remarcabili monarhi din istorie, un om inteligent, curajos și generos, căruia îi păsa cu adevărat de supușii săi. Sportiv plurivalent, îndrăgea tenisul, vânătoarea, dresura de șoimi, îi plăceau plimbările lungi, înotul și vâslitul și era un marinar entuziast. Dar sportul pe care probabil că l-a îndrăgit cel mai mult a fost „galanteria”.

A avut cel puțin 14 bastarzi de la diferite amante și era un vajnic vizitator al caselor de toleranță londoneze. După cum observa Pepys: „El se află la bunul plac al oricărei femei, asemenea unui sclav, deși este cel mai bun soț din lume pentru Regină, foarte respectuos și niciodată nu pierde vreo noapte departe de ea; dar cu toate acestea, nu e în stare să se stăpânească în prezența unei femei pe care o place”. Pentru toate acestea, a fost supranumit Monarhul Vesel.

Întors din exil pentru a deveni rege după cei unsprezece ani grei de puritanism sub stăpânirea lui Cromwell, care a domnit după executarea tatălui său, Carol a fost întâmpinat de cetățenii lui la sosire și jelit de către aceștia la moartea sa. Așa cum scria istoricul Hesketh Pearson: „Lipsindu-i pasiunea [pentru politică], a fost adeptul toleranței. Lipsit de răutate, a personificat caritatea. Urând răzbunarea, și-a dorit reconcilierea”.

Carol s-a îmbolnăvit prima oară duminică, 1 februarie, la Palatul Whitehall din Londra. La 54 de ani, avea o condiție fizică excelentă, tulburată doar de gută și de o plagă purulentă la un picior. În dimineața acelei zile, s-a trezit nu tocmai în cea mai bună stare, durerile de la picior fiind atât de mari încât și-a amânat plimbarea obișnuită pe jos, alegând să facă o plimbare cu trăsura.

A doua zi, s-a trezit „palid la față ca cenușa”, cu vorbirea încetinită și șovăitoare. Pe neașteptate, la micul dejun, a scos un țipăt puternic și a leșinat. Mai târziu, a fost cuprins de convulsii și de febră. Era limpede pentru toți că era grav bolnav și astfel au început chinurile la care a fost supus de un lung șir de medici hotărâți să-l facă bine.

În următoarele patru zile, doctorii i-au luat în repetate rânduri sânge, chiar deschizându-i vena jugulară, i-au dat purgative, vomitive, i-au aplicat clisme cu săruri și sirop de crușin, i-au pus fiare fierbinți pe capul ras și pe tălpi, i-au pus ventuze, iar în final l-au făcut chiar să bea alcool dintr-un craniu al unei persoane care murise de moarte violentă. Cu totul, s-a estimat că a fost supus la 58 de tratamente diferite de către 14 doctori diferiți.

Carol a suportat cu stoicism toate aceste torturi, dar starea a continuat să i se înrăutățească. În seara de 5 februarie, cu îngăduința lui Carol, fratele său Iacob (care avea să devină Iacob al II-lea) i-a scos pe toți din încăpere, cu excepția a doi curteni, și l-a introdus în taină pe preotul catolic Huddleston, care cândva îl ajutase pe Carol în zilele sale de pribegie, când Cromwell se afla la putere. Acum catolicismul era disprețuit și, practic, ilegal în Anglia, dar Iacob, catolic fervent, era hotărât să pună în practică ceea ce considera a fi mântuirea fratelui său iubit. Regele a primit ultima împărtășanie și a devenit catolic cu mai puțin de o zi înainte de a muri.

Carol s-a trezit slăbit, dar lucid, la ora șase, vineri dimineața, pe 6 februarie. „Trageți draperiile să mai pot vedea măcar o dată lumina zilei”, a șoptit el, iar draperiile au fost trase. O jumătate de oră mai târziu, a rămas fără grai și a căzut în comă. A murit la prânz.

Controversa cu privire la ce anume l-a ucis pe Carol a durat mulți ani. În epoca lui, moartea a fost atribuită „apoplexiei” și firește că au circulat și obișnuitele zvonuri privind o posibilă otrăvire. Mai târziu, mulți au fost de părere că „tratamentele” aplicate de doctori l-au dat gata, pe urmă, teoria cea mai răspândită a avut în vedere un accident cardiovascular, dar astăzi cei mai mulți sunt de părere că a fost vorba de o formă de blocaj renal.

Tot la 6 februarie:

1286: Este încoronat Filip al IV-lea (cel Frumos) al Franței.

1508: Maximilian I devine împărat al Sfântului Imperiu Roman.

1564: Se naște scriitorul englez Christopher Marlowe.

1911: Se naște cel de-al 40-lea președinte american, Ronald Reagan.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava