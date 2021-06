Cooperativa de Energie a finalizat recent achiziția firmei Apuron Energy și astfel intră direct pe piață, ca primul furnizor cooperatist din România, de energie 100%verde, cu certificate de origine. În luna iunie, vor fi lansate ofertele comerciale pentru persoanele fizice, juridice, cât și pentru prosumatorii care vor dori să-și mute contractele de electricitate de la furnizorul actual la cooperativă.

Banii pentru achiziția furnizorului Apuron Energy au venit sub formă de împrumut de la membrii cooperativei si de la Som Energia, cea mai mare cooperativă de energie verde din Spania. La finalul perioadei de creditare, Cooperativa de Energie va înapoia sumele primite cu dobândă. Astfel, membrii care au acordat un împrumut pe o perioadă de un an vor primi o dobanda de 3,7% pe an, iar cei care au acordat un împrumut pentru o perioadă de cinci ani vor primi 5,2% pe an.

“Suntem mândri că am reușit să intrăm pe piață prin ajutorul comunității, care a răspuns pozitiv apelului nostru de a strânge suma necesară achiziției firmei de furnizare. Pe lângă ofertele comerciale în zona de furnizare, ne dorim să lansăm cât mai repede alte proiecte de investiții în câmpuri de panouri fotovoltaice, pentru a deveni și producători de energie verde. Obiectivul nostru principal este să facilităm și în țara noastră tranziția energetică către o piață acoperită 100% cu energie din surse regenerabile, în care cetățenii să joace un rol activ.” (Victor Iancu, Președintele Cooperativei de Energie)

De ce oamenii simpli au ales să investească într-o cooperativă de energie?

“Am ales să investesc în Cooperativa de Energie deoarece am încredere că o astfel de investiție poate fi profitabilă. De când eram mic visam să îmi fac un parc fotovoltaic și prin această investiție îmi realizez parțial un vis. De asemenea, intenționez să încep să consum doar energie verde pentru că sunt conștient că trebuie să ne schimbăm toți mindset-ul.” (Andrei, investitor cu suma de 5000 de lei).

Cooperativa de Energie este primul furnizor cooperatist din România de energie 100% verde, certificată, la un preț corect, fără taxe ascunse și cu un customer-service de calitate. Este prima comunitate de energie din România deținută direct de cetățeni, care participă împreună la tranziția energetică către energie regenerabilă și democrație energetică. Membrii cooperatori (viitorii clienți de energie) au putere de vot egală, indiferent de aportul la capitalul social (1 membru, 1 vot) și au acces transparent la toate informațiile despre business.