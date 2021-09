Părintele protosinghel David Oprea, coordonator al cabinetului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților, și pentru o foarte lungă perioadă de timp slujitor al Catedralei Mitropolitane din Iași, a trecut la Domnul vineri, 17 septembrie 2021, în urma complicațiilor suferite din cauza infectării cu Covid-19. Părintele David a murit la vârsta de 47 de ani.

Părintele David Oprea s-a născut pe 25 februarie 1974, în oraşul Galaţi, din părinţii Petrache şi Vasilica Oprea, primind la botez numele Cezar Daniel. În perioada 1980-1988, a urmat primele opt clase la Şcoala Generală Numărul 38 din Galaţi. În perioada 1988-1992 a urmat Liceul de Marină din Galaţi. La scurtă vreme după terminarea liceului, în anul 1992, simțind chemarea Mirelui Ceresc și vrând să urmeze pilda sfinților, s-a închinoviat la Mănăstirea Almaş din judeţul Neamţ.

În luna aprilie a anului 1995 a intrat în cinul monahal, primind numele Sfântului Proroc David, iar în luna noiembrie a anului 1996 a fost hirotonit diacon de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

În cei patru ani de viețuire în Mănăstirea Almaş, 1992-1996, a împlinit cu smerenie și ascultare responsabilitățile date, implicându-se cu multă hărnicie în restaurarea, consolidarea şi lucrările de înnoire ale mănăstirii. În perioada 1996-1997 a mers în capitala Moldovei, pentru a face ascultare la Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Iaşilor. Din 1997 a fost rânduit diacon al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, îndeplinind totodată și funcția de coordonator al Cabinetului Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, atunci Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

A absolvit cursurile Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi (1998-2002) și ulterior (2005-2009) ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Piteşti, cu teza de licență „Rolul duhovnicului în Ortodoxie”, coordonator ştiinţific fiind prof. conf. univ. dr. Nicolae Brânzea.

În anul 2009, la praznicul Bunei Vestiri, la Mănăstirea Sihăstria Voronei, părintele David a fost hirotonit ieromonah, iar în data de 4 mai 2018 a fost hirotesit protosinghel, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, atunci Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu binecuvântarea și din încredințarea Părintelui Mitropolit Teofan.

Începând cu data de 26 iulie 2020, odată cu alegerea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, s-a închinoviat la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, continuând activitatea de coordonator al Cabinetului Părintelui Arhiepiscop.

În cei aproape 25 de ani de slujire sub ascultarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a lucrat la documentarea, tehnoredactarea și redactarea cărţilor scrise sau coordonate de către Înaltpreasfinția Sa.