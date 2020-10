Cel mai mare telescop pentru observații solare din România va fi prezent în premieră în judeţul Dâmboviţa, la un centru social pentru copii.

Miercuri, 21 octombrie 2020, la inițiativa Asociației „Șansa Ta”, în parteneriat cu Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, coordonat de muzeograful Ciprian Vintdevara, copiii de la Centrul Social „Şansa Ta”, din Bilciureşti, Dâmboviţa, vor participa la observații astronomice nocturne, începând cu ora 18.00. Copiii vor putea privi la Lună, la principalele stele din constelațiile cerului de toamnă şi la planetele Saturn, Jupiter și Marte.

Acţiunea va continua joi, 22 octombrie 2020, de la ora 11.00 până la ora 13.00. Copiii de la centrul social şi alti copii care doresc să înveţe despre cer vor putea observa detaliile din atmosfera solară în H-alpha, prin telescopul solar Lunt Tha, cu apertura de 152 mm, cu distanța focală de 900 mm și cu filtru de blocare B3400.

Principalul scop al acestei activități este acela de a-i familiariza pe copii cu astronomia şi cu instrumentele performante de observare a spaţiului cosmic.

Telescopul solar Lunt este conceput în aşa fel încât să observăm în condiţii de siguranţă cele mai fine detalii din atmosfera solară: protuberanţe, filamente şi erupţii solare. De asemenea, instrumentul va fi folosit pentru fotografierea suprafeţei Soarelui, cu scopul promovării ştiinţei şi cercetării în rândul copiilor.

Acest proiect a fost posibil cu sprijinul financiar al Rostar S.A.

Pentru mai multe informaţii legate de organizare/vizită, vă stam la dispozitie:

Gabriel Ciobotaru, Președinte Asociația „Șansa Ta” adresa de email asociatia_sansata@yahoo.com