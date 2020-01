Scoala este o perioada in care copiii ajung sa traiasca experiente bogate si variate si sa aiba diverse angajamente. Este o perioada de posibilitati fara numar, atat in sala de clasa cat si in afara ei. Scoala, pe langa faptul ca este o etapa solicitanta pentru copii sau adolescenti, ei fiind constant sub presiunea testelor si a examenlor, aduce o multime de ocazii pentru dezvoltarea si evolutia lor.

De fapt, sunt evenimente care nu se pot experimenta decat in anii de scoala si, prin urmare, ele trebuie asistate si pregatite cu atentie si niciodata ratate.

Competitiile sportive scolare

Competitiile sportive se numara printre evenimentele din timpul scolii. Dezvoltarea abilitatilor fizice si atingerea unor performante in aceasta directie sunt aspecte care ar trebui sa intereseze orice copil sau adolescent. Exista multe sporturi in care ei se pot implica – fotbal, baschet, volei, etc, iar participarea la acestea are multiple beneficii.

Poate fi vorba despre dezvoltarea simtului sportivitatii, valorificarea abilitatilor, atragerea in activitati sanatoase departe de tentatii daunatoare, dezvoltarea increderii in sine, etc. Atata timp cat li se ofera un loc sigur pentru diverse jocuri, copiii vor fi interesati sa se implice.

Balurile scolare

O ocazie unica pentru elevii de scoala gimnaziala sau liceu o reprezinta balurile scolare. Aceasta poate fi o experienta majora si ofera tuturor copiilor sansa de a folosi si afisa abilitatile sociale pe care le au. Poate fi vorba despre comportamentul, eticheta sau decenta potrivite pentru aceste evenimente.

Balurile scolare permit fetelor sa se imbrace in tinute fanteziste cu pantofi asortati, coafuri si manichiuri speciale. De asemenea, baietii pot experimenta tinutele festive, la cravata sau papion.

Politica scolara permite de obicei un bal scolar in fiecare an, dar uneori, acest lucru nu este valabil in institutiile conservatoare. Balurile sunt tinute intr-o sala de banchet frumos decorata, la o pensiune sau chiar in scoala.

Importanta evenimentelor scolare

Exista multe evenimente care au loc in timpul scolii. In timp ce unor copii li se pare usor sa treca prin aceasta etapa, altii intampinand multe dificultati. Prioritatea pentru parinti si profesori ar trebui sa fie sa incurajeze aceste activitati si sa fie cat se poate de disponibili pentru a ajuta copiii sa treaca prin ele. Ei vor avea nevoie de suport pentru organizare si pregatire.

Daca este vorba despre o activitate sportiva, ea trebuie sa fie echipata cu tot ce este necesar – vestiar, dusuri, etc. In cazul unui banchet scolar, pe langa sala potrivita, va mai fi nevoie de stabilirea consumatiei, a muzicii, decoratii, etc.

Astfel, gasirea unei locatii sigure si care sa corespunda evenimentului este una din prioritati, copiii bucurandu-se de experiente armonioase care sa ii ajute in dezvoltarea lor.