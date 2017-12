Peste 1.200.000 de voturi înregistrate în cadrul campaniei sociale „Te costă 0,00 lei să ajuți un copil” au determinat felul în care sunt distribuiti cei 1.500.000 de lei donați de PROFI pentru a susține copii din întreaga țară prin intermediul unor ONG-uri dedicate lor. Ediția 2017 a campaniei de responsabilitate PROFI s-a încheiat în toamna aceasta, iar sumele alocate proiectelor au ajuns deja la ONG-urile participante.

În topul cauzelor susținute în acest an de către români se află proiecte ce vizează sănătatea și educația. O proporție de peste 38% din suma de 1.500.000 lei i-a revenit celui mai votat proiect înscris în concurs, dedicat sănătății copiilor, respectiv cel al Asociației Descoperă Natura, Caii pot ajuta copiii cu autism.

Iată cum se prezintă clasamentul proiectelor din acest an conform voturilor clienților PROFI, în care podiumul a fost ocupat de către proiectele pentru SĂNĂTATE: Caii pot ajuta copiii cu autism (Asociația Descoperă Natura) – locul 1, EDUCAȚIE: Învăț, să nu fiu sărac (Fundația FARA) – locul al 2-lea, APĂRAREA DREPTURILOR COPIILOR: Festivalul Drepturilor Copilului (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil) – locul 3. În continuare s-au clasat proiecte care susțin SPORTUL: Performanță socială prin sport (Fundația Special Olympics) – locul 4, INCLUZIUNEA/ SERVICIILE SOCIALE: SOS Centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți (SOS Satele Copiilor România) – locul 5, PROTECȚIA MEDIULUI: Natura – cel mai bun Prof (Organizația Națională Cercetașii României) – locul 6, și CULTURA: One World România la școală (Asociația One World România), locul 7.

„Pentru noi, cei de la Descoperă Natura, poziția întâi în clasament pe toată durata campaniei a însemnat un vot de încredere, a însemnat că munca noastră de aproape 10 ani nu a fost în van, iar rezultatul final înseamnă un sprijin considerabil dat proiectului nostru ”Caii pot ajuta copiii cu autism”. Prin acest proiect vom putea face, gratuit, intervenție terapeutică cu cel puțin 200 de copiii cu autism și, de asemenea, vom putea îmbunătăți semnificativ condițiile în care desfășurăm activitatea la Centrul de Activități Asistate de Animale, al asociației noastre, precum și diseminarea de bune practici în domeniul hipoterapiei la nivel național”, a declarat Mugur Pop, Președintele Asociației Descoperă Natura.

Reprezentanții oficiali ai ONG-ului clasat pe locul 2 au transmis, la rândul lor, mulțumiri celor care s-au implicat activ și au donat câteva minute din timpul lor pentru a se informa și a vota proiectele:

„De peste zece ani, sprijinim copii din localitățile sărace să nu abandoneze școala. Anul acesta însă este prima dată când o companie contribuie consistent la desfășurarea acestui program. Mulțumită PROFI și cumpărătorilor PROFI, în 2018, peste 200 de copii vor avea tot necesarul pentru a merge la școală, vor primi o masă caldă zilnic și vor fi îndrumați de învățători la temele de acasă, totul pentru a reduce rata îngrijorătoare a abandonului școlar în zonele defavorizate. Mulțumim că vă pasă!”, a menționat Regina Bulai, directorul Fundației FARA.

Campania a avut ca scop implicarea comunităților la nivel național și exersarea spiritului civic. Județele care s-au remarcat printr-un număr mare de voturi sunt, în ordine, următoarele: Ialomița, Teleorman, Dolj, Giurgiu și Suceava. Mecanismul campaniei a constat în „exerciții de bunătate”: informare, alegerea unuia dintre cele șapte proiecte sociale prezentate, scanarea bonului de cumpărături PROFI la info-chioșcurile din magazine și votarea proiectului preferat.

Cu magazine prezente în 373 de localități și o echipă de aproape 13.000 de oameni, PROFI este rețeaua de retail modern cu cea mai mare extindere geografică din România. Din 2010 până în prezent, PROFI a donat peste două milioane de euro în cadrul campaniilor destinate copiilor. De proiectele susținute au beneficat peste 250.000 de copii, atât din rândurile celor cu probleme de sănătate, integrare socială sau care provin din medii sociale defavorizate, cât și din al celor cu rezultate școlare deosebite.