Festivalul Brazilor de Crăciun asigură accesul la școală pentru copiii vulnerabilizați de sărăcie și război.

Florentina are 16 ani și până la 12 ani nu a mers niciodată la școală. Cu ajutorul Salvați Copiii România, Florentina a fost înscrisă în programul A Doua Șansă și a fost ajutată să recupereze anii pierduți. Astfel a reușit, la sfârșitul fiecărui an școlar, să absolve doi ani într-unul singur. Anul acesta s-a înscris în clasa a VIII-a și este din ce în ce mai încrezătoare în forțele proprii.

95% dintre familiile cu copii, beneficiari ai programelor Salvați Copiii România, se află în situația de a nu putea acoperi nevoi de bază, pe fondul crizei socio-economice;

Peste un sfert (26,2%) dintre copiii României cresc în locuințe fără toaletă, un procent similar (25,6%) neavând nici acces la baie sau duș în interiorul locuinței.

Gratie celor 21 de ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun, 144.627 de copii au beneficiat de sprijin socio-economic, pentru a putea fi integrați educațional și pentru a se preveni abandonul școlar.

Copiii români au fost cei mai vulnerabilizați de criza socială din ultimii ani, riscul de sărăcie și excluziune socială în rândul lor crescând cu 0,5 puncte procentuale, în vreme ce pentru adulți a scăzut cu 1,2 puncte procentuale, potrivit datelor oficiale Eurostat. Salvați Copiii România atrage atenția asupra fenomenului cronic al sărăciei educaționale: procentul adolescenților români necuprinși în educație este de 11,35% în cazul celor de 14 ani, media UE fiind de doar 2,17, și urcă la 16,81 % în cazul celor de 15 ani (2,88 media UE) și la 19,26% în cazul celor de 16 ani (5% media UE). Lor li se adaugă copiii vulnerabilizați de război, nevoiți să-și abandoneze casele din Ucraina și să se refugieze în România. În acest context, Organizația Salvați Copiii și-a intensificat în anul 2022 programele de prevenire a abandonului școlar, reintegrare școlară și sprijin socio-pedagogic pentru copiii victime ale sărăciei și ale războiului și dedică cea de-a 22-a ediție a prestigiosului Festival al Brazilor de Crăciun strângerii de fonduri pentru accesul egal la educație al acestor copii.

Astfel, pe parcursul anului 2022:

Echipele Salvați Copiii România, aflate în prima linie încă din prima zi a agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, au acordat asistență umanitară complexă pentru aproape 220.000 de refugiați ucraineni, peste jumătate dintre ei fiind copii . O parte dintre aceștia sunt deja incluși în programul educational special, în care învață potrivit programei ucrainene, cu pedagogi de limbă ucraineană, luând în același timp lecții de limba română;

. O parte dintre aceștia sunt deja incluși în programul educational special, în care învață potrivit programei ucrainene, cu pedagogi de limbă ucraineană, luând în același timp lecții de limba română; 12.000 de copii din medii socio-economice precare au beneficiat de sprijin direct în programul de prevenire a abandonului școlar astfel : 4.345 de copii au fost integrați în activități de tip Școala după Școală și Educație remedială; 7.145 de copii au beneficiat de sprijin educațional și social pentru a-și continua studiile; 360 de copii au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale; 150 de copii au fost reintegrați prin programul A Doua Șansă;

: au fost integrați în activități de tip Școala după Școală și Educație remedială; au beneficiat de sprijin educațional și social pentru a-și continua studiile; au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale; au fost reintegrați prin programul A Doua Șansă; 24.400 de copii au beneficiat de servicii educaționale îmbunătățite, ca urmare a formării cadrelor didactice (100 de specialiști formați), dotării școlilor cu tehnologie, materiale educaționale și asigurării transportului la școală al copiilor (40 de școli).

Robert are 9 ani și este în clasa a III-a, un copil greu încercat. Tatăl lui este în comă, cu șanse minime de supraviețuire, iar mama este recăsătorită și nu-și permite să-l îngrijească. Așa se face că Robert este crescut doar de o bunică a cărei grijă majoră este ca băiatul să învețe. În ciuda precarității socio-economice din familie, Robert este un elev bun, se străduiește să învețe foarte bine, anul trecut a fost chiar premiant. Vine zi de zi la Centrul Educațional și ar vrea tare mult să petreacă tot cu noi și Crăciunul.

De-a lungul celor 21 de ediții, prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun au fost colectate fonduri în valoare de peste 7 milioane de euro, iar 144.627 de copii din medii sociale precare au primit ajutor pentru integrarea socio-educațională. Pentru cea de-a 22-a ediție, designeri și artiști români au creat brazi unicat, care vor fi licitați în seara de 9 decembrie, în cadrul unei Gale organizate în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României.

„Sărăcia afectează în mod direct dreptul copiilor la educație și la un viitor mai bun, iar lucrul acesta e cât se poate de concret: un copil vulnerabil nu este alimentat corespunzător, se îmbolnăvește din cauza condițiilor precare de trai și abandonează școala. Este o realitate dramatică, pe care încercăm să o corectăm prin programe complexe de reincluziune școlară, de sprijin educațional și de asistență socială. La toate edițiile de până acum, Festivalul Brazilor de Crăciun a reușit să fie un adevărat pol al solidarității sociale.”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

„Unul dintre cele mai rodnice parteneriate ale MNAR este cel cu organizația Salvați Copiii. Oferim cadrul pentru o excepțională expoziție de artă contemporană cu caracter caritabil dar și programe educative desfășurate la muzeu pe tot parcursul anului pentru copiii și tinerii aflați în grija acestei asociații. Considerăm, alături de conducerea Asociației Salvați Copiii, că educația și cultura fac parte din nevoile fundamentale ale ființei umane”, a adăugat Călin Stegerean, directorul general al Muzeului Național de Artă al României.

Prin parteneriatul dintre Muzeul Național de Artă al României și Salvați Copiii, s-au facilitat, în anul 2022, 749 de vizite din partea copiilor sprijinți de Salvați Copiii, sub formă de ateliere, unui copil oferindu-i-se posibilitatea de a participa la 3 ateliere, cu durata de 2 ore, pe teme diverse.

Copiii și-au exprimat bucuria și admirația față de ceea ce au văzut, fiind dornici să revină și să aibă parte de experiențe similare. Pentru mulți dintre ei a fost prima oară când au vizitat Muzeul Național de Artă al României și au luat contact cu arta. Colaborarea va continua pe parcursul anului 2023.

Gratie celor 21 de ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun, educația s-a transformat în șansă reală și putere, astfel:

43.799 de copii au fost incluși în programul Școala după Școală și educație remedială;

9.709 de copii au participat la Grădinițele Estivale;

4.774 de copii au fost recuperați educațional, prin programul A Doua Șansă.

102 biblioteci școlare au fost dotate cu 76.000 de cărți.

Maya a venit la Centrul educațional Salvați Copiii pentru că Vio, prietena ei, venea la centru încă din anii de pandemie. Iar Vio mereu se descurca perfect la școală! Din februarie 2021, Maya este prezentă zilnic în programul Școala După Școală. Timidă, cu voce abia auzită, evita la început să răspundă, de teamă că nu știe cel mai bine. Treptat, a căpătat încredere și vocea ei a început să răsune în clasă. Educația i-a dat putere.

FESTIVALUL BRAZILOR DE CRĂCIUN, UN FOND DE SOLIDARITATE PENTRU COPII

Pe fondul crizei sociale care pune copiii vulnerabili în situații ridicate de risc, Organizația Salvați Copiii România organizează cea de-a 22-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun, fondurile colectate constituind sprijin direct pentru accesul la educație al copiilor aflați în situații socio-economice vulnerabile. Un program special de integrare socio-educațională a copiilor refugiați din Ucraina a fost inclus pe agenda Festivalului, cel mai mare eveniment de caritate al anului.

Seara de Gală a Festivalului Brazilor de Crăciun va avea loc în data de 9 decembrie la Muzeul Național de Artă al României.

Creatorii care au creat anul acesta brazi unicat sunt:

Ștefan Câlția & Mihaela Glăvan, Doina Levintza, Miruna Bălașa & Endorphin Lab, Arina Bican & Galeria Kulterra, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Irina Dragomir, Gheorghe Fikl & artMoves, Lemon Interior Design & Summer Well, Omid Ghannadi & Victor Firan, Simona & Gabriel Gherasim – Gallantique Boutique, Laura Hîncu, Ana Mohonea & Maria Mohonea – Architectural Christmas, Dhaniel Nora & SEPHORA, Adela Pârvu, cu sprijinul DYPETY.RO & Eglo România, Mihai Popescu &Twins Studio, Studium on Space, cu sprijinul Lisa & Co, Iulia Totoianu & Libris.ro, Răzvan Luca & UNTOLD, Măriuca Istrătescu și elevii Liceului George Coșbuc & Dhaniel Nora. Acestora li s-a alăturat Salvați Copiii, cu sprijinul Ștefaniei Mircea.

Sponsorii care și-au anunțat până acum sprijinul pentru ediția 2022:

Diamond: Catena, Deutek, Kultho Forever Diamonds

Platinum: BCR, Kaufland România, MOL România, Renovatio, Smart Soft Power

Gold: Banca Transilvania, Beautik Haute Parfumerie, Clifford Chance Badea, Garanti Bank, Mastercard, NHood România, One United Properties, SKY XS Aircargo, Viatris, Wienerberger

Silver: Alumil, Austria Card, CIT ONE, Dexion România, INFORM, Macromex, Maresi Foodbroker, Maviprod, Oscar Downstream, PEPCO România, ASSA ABLOY.

Comitetul de organizare: Florentina Costea, Andreea Nicoleta Deliu-Pasol, Omid Ghannadi, Cristian Hordilă, Amalia Năstase, Dhaniel Nora, Andreea Raicu, Gabriela Alexandrescu.

