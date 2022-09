Indiferent de varsta, starea de sprit a copiilor poate fi grav afectata din cauza noului an scolar. Acest lucru isi poate avea cauza in necesitatea de a se reobisnui cu programul, materia incarcata, orele petrecute facand teme sau chiar lipsa libertatii pe care o aveau in vacanta.

Nu trebuie sa neglijam sentimentele lor. Chiar daca sunt in clasele mici, pentru ei, orice materie si informatie noua poate aduce un plus de stres, mai ales anticiparea testelor. Este obligatia oricarui parinte sa ii asigure copilului confort, mai ales din punct de vedere sufletesc si de a-l intelege fara reprosuri.

Daca simti ca micutul este emotionat sau stresat din cauza temelor si a lectiilor, iata cum ii poti face experienta mai usoara si cum sa il inveti ca scoala poate sa fie distractiva.

Jocuri acasa

Asigura-te ca inainte si dupa ce isi termina temele, cei mici se bucura de o sesiune de joaca impreuna cu tine. Potrivit site-ului Lumealuijunior.ro, joaca poate sa fie o metoda ideala de terapie pentru copii. Acestia se vor relaxa si pot da frau liber imaginatiei. Asigura-te ca macar la sfarsitul zilei petreceti cateva momente impreuna si te alaturi distractiei.

Acesta este un mod perfect de a te apropia de cel mic si de a-i incuraja creativitatea, facand procesul de adaptare la noul program mai usor. Cei mici vor duce lipsa zilelor frumoase de vara, alaturi de prieteni si pline de distractie, iar scoala nu este un motiv pentru care aceste activitati sa ia sfarsit.

Asculta-i cu atentie

Fie ca este vorba de un profesor dur sau de colegi neprietenosi, daca micutul tau se simte stresat sau trist, asculta-l si incearca sa-i intelegi sentimentele. Nu ii spune niciodata ca acest lucru este normal sau ca trebuie sa treaca peste. Invata-l cum sa ia initiativa si cum sa se descurce in astfel de situatii.

Daca problemele isi au radacina in comportamentul nefiresc al unui cadru didactic, este momentul ca tu sa te implici si sa vorbesti cu directorul scolii. De asemenea, invata-l sa le semnaleze persoanelor cu autoritate in scoala atunci cand observa bullying-ul.

Organizeaza playdates cu restul colegilor

Pentru copii, cel mai bun aspect al inceeprii unui nou an scolar este revederea prietenilor din clasa. Cei mici isi petrec mult timp impreuna, insa au doar cateva minute la dispozitie de a comunica unii cu ceilalti in pauze.

Daca iti doresti ca micutii sa creeze relatii de prietenie mai solide si sa se detaseze de mediul strict al scolii, organizeaza cateva iesiri in parc sau la masa. Astfel, vei avea ocazia sa ii cunosti si tu pe colegi si pe parinti si copiii se vor distra de minune, legand noi prietenii si schimband opinii, detasandu-se de lectii.