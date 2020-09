Primul sunet de clopoțel din noul an școlar a venit ieri cu multe emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Îmbrăcați în uniforme, cu codițe sau tunși frumos, cu ghiozdanele în spate și cu masca pe născuc, copiii vedetelor au pășit în sălile de clase cu regulile pandemiei deja învățate, notează click.ro.

Deschiderea noului an școlar a fost una atipică pentru profesori și elevii lor. Din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta s-a renunțat la festivitate, ba chiar și la clasicul buchet de flori pentru cadrele difactice. Emoțiile au cuprins-o și pe fetița Dianei Bișinicu. Riana are 7 ani și jumătate și este în clasa întâi. Îmbrăcată în uniformă bleumarin, cu o bentiță elegantă pe cap, micuța s-a „accesorizat” cu o mască veselă, cu personajele din desenul animat „Frozen”. „Câte emoții! Nicio zi de școală nu e precum prima zi din clasa 1! Mi-am condus fetița la poarta școlii, apoi am căutat o bancă în vecinătatea acesteia pentru a-mi consuma emoțiile, trăirile și frustrarea că poza cea mai importantă din albumul școlar este așa! Succes tuturor copiilor în noul an școlar!”, a scris Diana Bișinicu pe Facebook, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet și vezi FOTO pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/foto-copiii-vedetelor-masti-haioase-si-tinute-moderne-prima-zi-de-scoala