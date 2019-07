Un copil de 15 ani s-a înecat în apele râului Suceava în zona podului CFR de la Dărmănești, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El era la scăldat. Corpul băiatului nu a fost încă recuperat din apele râului Suceava. Pompierii militari continuă căutările cu barca și cu scafandri.

