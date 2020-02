Un copil în vârstă de aproape trei ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava după ce a fost spulberat pe o trecere de pietoni din cartierul Ițcani. Accidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:00, la trecerea de pietoni semaforizată din apropierea tipografiei Celestin, pe str. Grigore Alexandru Ghica. Minorul se afla pe trotuar, alături de mai mulți adulți care așteptau la culoarea roșie a semaforului pentru pietoni, iar la un moment dat a fugit de lângă aceștia pe trecere. În acel moment copilul a fost lovit din plin de un autoturism care circula dinspre Suceava și a fost proiectat la câțiva metri. Minorul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și a fost transportat la spital cu multiple traumatisme, fiind într-o stare foarte gravă.

, 5.6 out of 10 based on 9 ratings