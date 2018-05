Două fete de 7 și 8 ani, din Salcea, au fost lovite de-o mașină, în timp ce traversau regulamentar DN29, în localitatea de domiciliu. Accidentul a avut loc ieri, la prînz. Minorele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La volan se afla un bărbat de 32 de ani, din Suceava. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal.

