Taberele pentru copii precum cele de vara au capacitatea sa dezvolte multe abilitati utile pentru viitorul lor, dintre care rezistenta, increderea in sine si adaptabilitatea sociala. Experienta taberei – fiind departe de casa printre colegi – poate ajuta copiii sa dezvolte abilitati sociale, sa se separe intr-un mod sanatos de parinti si sa cultive independenta.

Activitatile din tabara ii pot ajuta sa-si creeze incredere prin demonstrarea maiestriei. Copiii sunt adesea pregatiti pentru tabara de dormit in jurul varstei de 10 pana la 12 ani, desi pregatirea variaza in functie de varsta, experienta si temperament.

Portretele taberei de vara prezinta copii fericiti care joaca diferite sporturi si participa la multi activitati impreuna cu ceilalti colegi ai lor. Acesti copii pare ca nu au nici o problema, sunt doar niste copii care se bucura de noua lor aventura o perioada de timp. Cu toate acestea, toti copiii experimenteaza mai mult sau mai putin un amestec de emotie si nervozitate atunci cand se apropie tabara de vara.

Desi majoritatea sunt entuziasmati si nerabdatori, unii copii pot dezvolta o anxietate destul de serioasa si cu greu se pot bucura de urmatoarea lor experienta distractiva. Cateva sfaturi care pot ajuta copiii anxiosi sa treaca cu bine peste perioada dinainte de tabara si sa se poata distra in perioada aceea:

Cheia pentru a ajuta copilul sa treaca peste nervii dinainte de tabara este sa ii recunosti sentimentele si sa ii oferi instrumente care sa o ajute sa le imblanzeasca.

1.In primul rand este important sa il ajuti sa isi recunoasca sentimentele si sa si le exprime. Lasa-i timp copilului tau sa simta sentimentul de proprietate asupra experientei ce va urma si incurajeaza-l sa spuna ce simte.

2. Implica-l in alegerea taberei de vara, nu il obliga sa mearga intr-o tabara pe care nu o doreste. Familiarizati-l cu mediul taberei si invatati-l despre activitatile taberei, astfel incat sa isi poata formula asteptari.

3. Ajuta-ti copilul sa se entuziasme de tabara. Mergeti la cumparaturi pentru un echipament nou pentru plecare si concentreaza-l pe lucrurile distractive despre tabara pe care le poate anticipa.

4. Evita sa te concentrezi asupra a ceea ce ii face pe copii anxiosi. In loc sa-i pui intrebari precum “Esti ingrijorat?”, “Ce ai patit?”, mai bine ii pui intreabari cum ar fi “Cum crezi va fi acolo?”, “Ce ai vrea sa vizitezi acolo?”.

5. Reflecta asupra propriilor experiente pe care le-ai avut atunci cand ai fost si tu departe de casa si impartaseste aspecte pozitive cu copilul tau. Arata-i ca ai trecut si tu printr-o astfel de experienta si ca il intelegi sa aiba emotii pentru ca nu stie cumva fi acolo.

6. Poti face din timp cateva “repetitii”. O noapte departe de casa precum la bunici, il va ajuta sa simta cum este sa fie departe de casa si se va acomoda mai usor in tabara.

7. Nu il lasa singur la plecare pana cand se va intalni cu toti colegii si pana la porni la drum. Timpul in care ramane singur fara tine pana pleaca ii poate crea o anxietate si mai mare.

8. Asigura o comunicare usoara intre voi pe telefon sau pe retelele de socializare. Trebuie sa stie ca ori de cate ori are nevoie de te poate suna sa vorbiti.

9. Se intampla ca unii parinti sa fie mai ingrijorati decat copiii. Incearca sa nu ii comunici sau sa ii transmiti acest lucru. Copilul tau poate sa-si asume sentimentele chiar daca nu le verbalizezi.

Tabara de vara este o situatie unica in care copilul tau se angajeaza cu o comunitate mare de colegi si invata cum sa interactioneze social intr-un mediu mai putin structurat decat scoala. Acesta este un moment pentru el sa ia in mod activ decizii pentru sine si sa dezvolte un sentiment de incredere in sine. Asadar, de fiecare data cand are ocazia, nu ezita sa il trimiti in taberele organizate impreuna cu colegii