Copreședintele USR-PLUS Suceava, Radu Rey, a avut miercuri, 14 aprilie 2021, la București la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o întâlnire informală cu secretarul de stat George Cățean, responsabil cu zona montană și industria alimentară.

Radu Ray a spus că discuțiile au avut loc în pregătirea vizitei ce va avea loc săptămâna viitoare în județul Suceava a secretarului de stat, în contextul existenței la Vatra Dornei a Agenției Naționale a Zonei Montane din cadrul MADR și a Centrului de Economie Montană “CE-MONT” al Academiei Române, instituții unice în Europa prin specificul activității lor dedicat dezvoltării durabile a zonelor de munte.

Copreședintele USR-PLUS Suceava a precizat că în cadrul întâlnirii s-au discutat mai multe aspecte foarte importante cum ar fi legislația existentă, cadrul instituțional și strategic, abordarea problematicii zonelor de munte la nivel național și european, schema de calitate „produs montan”, punctele gastronomice locale, conceptul de gastrodiplomație pentru zonele montane cu posibilitatea abordării întregului lanț Carpatic, demersul de introducere a transhumanței pe lista UNESCO – demers la care România a ales să facă parte, schema de calitate „Lapte de pajiște”, instrument pentru dezvoltarea zonelor montane și colinare și multe alte aspecte ce țin de zona de cercetare-inovare, educație pe specificul montan sau programe de investiții.

De precizat că Radu – Adrian Rey este și vicepreședinte al organizației europene a regiunilor montane „Euromontana”, având o experiență de peste 15 ani în subiectul dezvoltării durabile pe specificul zonelor de munte. El a spus că va încerca în perioada următoare, alături de echipa de la MADR a secretarului de stat George Cățean, organizațiile și instituțiile partenere și parlamentarii județului Suceava, să contribuie la sprijinirea producătorilor și populației din zonele rurale – montane din județ prin măsuri, inițiative, investiții și proiecte concrete care să valorifice întregul potențial existent.