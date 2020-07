Echipa de conducere a organizației locale a PNL Rădăuți în frunte cu copreședinții Dumitru Mihalescul-deputat și Bogdan Loghin-candidat la funcția de primar este în plină acțiune de stabilire a strategiei pentru cucerirea Primăriei la alegerile locale din data de 27 septembrie. Liberalii rădăuțeni au lansat o avertizare ”cod galben” pentru actuala conducere social democrată a Primăriei Rădăuți fiind convinși că odată îndepărtată de la butoane municipiul își va recăpăta strălucirea. ”Avem toate atuurile pentru a aduce schimbarea mult dorită în municipiul Rădăuți. În primul rând un cadidat tânăr, de perspectivă, Bogdan Loghin, care are determinarea, forța și cunoștințele necesare unui primar de succes. Apoi o echipă sudată, la fel de tânără ca și primarul, gata oricând să pună în practică alături de primar proiectele de dezvoltare a Rădăuțiului. Mai este un lucru extrem de important și anume acela că primarul și echipa liberală din Consiliul Local Rădăuți va beneficia de sprijinul total al Consiliului Județean dar și al Guvernului. Și asta pentru că președinte al Consiliului Județean va fi tot domnul Gheorghe Flutur iar Guvernul va fi tot unul liberal”, a declarat Mihalescul. El a subliniat că echipa PNL Rădăuți în frunte cu candidatul la Primărie vor face un lucru pe care actuala administrație social democrată nu prea l-a făcut și anume atragerea de fonduri europene. Mihalescul susține că liberalii dețin soluțiile pentru a aduce cât mai mulți bani europeni la Rădăuți, bani esențiali pentru trecerea municipiului la un nivel superior de dezvoltare. ”Din păcate pentru cetățeni sub PSD Primăria Rădăuți nu a reușit să atragă sume notabile. O vom face noi pentru a scoate orașul din umbra în care este ținut”, a mai spus Dumitru Mihalescul.

