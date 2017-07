Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a obţinut două medalii de argint la Concursul Internaţional „Grand Prix of Nations” care se desfăşoară în aceste zile în capitala Letoniei, Riga. Anunţul a fost postat pe pagina de facebook a formaţiei. Participarea coralei de fete la concursul de la Riga care are loc în perioada 14-23 iulie s-a făcut în baza proiectului „Promovarea culturii muzicale sucevene la concursul coral internaţional Grand Prix of Nations 2017 » iniţiat de Asociaţia Creştinii Bucovinei şi susţinut financiar în mare parte de Primăria şi Consiliul Local Suceava. La concursul de la Riga participă pe bază de invitaţie formaţii corale care şi-au arătat valoarea în competiţii internaţionale din anii anteriori.

Corala ”Ciprian Porumbescu” a obţinut medalia de aur în cadrul concursului coral internaţional „Franz Schubert”, desfăşurat în 2014, la Viena, şi o medalie de aur şi una de argint la secţiuni diferite în cadrul ”European Choir Games & Grand Prix of Nations” – Magdeburg, Germania 2015. Medalia de aur, câştigată le dă dreptul membrilor corului să participe în următorii ani la Olimpiada Corală Mondială, care va reuni peste 500 de formaţii. Corala « Ciprian Porumbescu » este formată din 45 de eleve ale Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” şi este dirijată de prof. preot Lucian Tablan-Popescu.