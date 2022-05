Ambasada Republicii Coreea de Sud în România a inaugurat, astăzi, la Rădăuți al doilea Consulat Onorific din România, după cel din Timișoara. La inaugurare a fost prezent ambasadorul Coreei de Sud în România, Excelența Sa Rim Kap – Soo, noul consul onorific al acestei țări, fostul deputat Dumitru Mihalescul, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin și prefectul județului, Alexandru Moldovan. Printre invitați s-au aflat primari din localitățile din zonă, Vicovu de Sus-Vasile Iliuț, Horodnic de Sus-Valentin Luța, Putna-George Coroamă, Burla, precum și numeroși oameni de afaceri suceveni. Tot astăzi, Rim Kap – Soo i-a înmânat documentul oficial de numire a lui Dumitru Mihalescul în funcția de consul onorific din partea Guvernului Coreei de Sud și a certificatului din partea Ministerului Afacerilor Externe din România.

În deschiderea evenimentului, ambasadorul Rim Kap – Soo și noul consul onorific Dumitru Mihalescul au dezvelit placheta inaugurală cu denumirea „Consulatului Onorific al Republicii Coreea de Sud”, după care întreaga asistență au ascultat imnurile oficiale ale celor două țări. Imnurile au fost intonate de două tinere îmbrăcate în costume tradiționale din Coreea de Sud și România.

Excelența Sa Rim Kap – Soo: ”Domnul Mihalescul are un rol esențial, acela de a fi punte de legătură nu doar între guverne și oameni de afaceri, ci și între comunități și cele două culturi ale noastre”

În cuvântul său, ambasadorul Republicii Coreea de Sud în România, Rim Kap – Soo, i-a adresat sincere felicitări lui Dumitru Mihalescul în numele Guvernului Republicii Coreea „Domnul Mihalescul are un rol esențial, acela de a fi punte de legătură nu doar între guverne și oameni de afaceri, ci și între comunități și cele două culturi ale noastre, aducând Coreea mai aproape de poporul român. Astfel, domnule Mihalescul, aș dori să vă adresez un călduros „Bun venit” în familia noastră. În al doilea rând, pot spune cu mândrie că parteneriatul româno-coreean este unul special, evoluând pe parcursul a 32 de ani într-un exemplu pe scena internațională. Remarc cu apreciere faptul că cele două țări se angajează într-un dialog dinamic și o cooperare reciproc benefică și suntem onorați că dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Republica Coreea reprezintă una dintre prioritățile României. Se spune că orice drum este mai ușor cu un prieten alături, iar eu cred cu tărie că parteneriatul puternic dintre țările noastre demonstrează acest lucru”, a spus Rim Kap – Soo. Excelența sa a adăuga că din anul 2008 relațiile bilaterale dintre cele două țări au evoluat major odată cu stabilirea Parteneriatului Strategic. „Ca urmare a acestui fapt au fost puse în aplicare noi proiecte de cooperare în diverse domenii, iar consultările bilaterale în scopul de a consolida și extinde cooperarea dintre țările noastre s-a intensificat. Mai mult, legăturile economice pot fi cel mai bine caracterizate prin parteneriatul solid și promițător al țărilor noastre. România este în prezent una dintre țările cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Recunoscând forța și potențialul economiei românești, companiile coreene continuă să caute oportunități de cooperare în diverse domenii.

De asemenea, schimburile culturale reprezintă un element cheie pentru depășirea distanței fizice dintre țările noastre. Ambasada Republicii Coreea s-a străduit constant să aducă mai aproape popoarele noastre, prin stimularea schimburilor culturale și interumane dintre Coreea și România”, a declarat Rim Kap – Soo. Acesta a remarcat că România și Coreea au reușit să construiască cu succes o relație puternică într-o perioadă forte scurtă de timp și există în continuare multe domenii cu un potențial extraordinar de explorat pentru a duce acest parteneriat strategic la un nou nivel. „Prin urmare, cred că tărie că, în viitorul apropiat, țările noastre vor deveni și mai buni parteneri și prieteni de încredere, nu numai datorită valorilor și intereselor noastre comune, ci și datorită oamenilor ca dumneavoastră, distinși invitați. Ambasada Republicii Coreea există în beneficiul atât al Republicii Coreea, cât și al României și al cetățenilor ambelor țări, deoarece rolul proeminent al Ambasadei noastre este de a reprezenta Republica Coreea în România și de a sprijini România în Republica Coreea. Astfel, îl felicit încă o dată pe domnul Dumitru Mihalescul și să îi mulțumesc pentru ajutorul oferit, chiar și recent, prin sprijinirea evacuării cetățenilor coreeni din Ucraina. Sunt încrezător că putem lucra îndeaproape pentru a consolida în continuare cooperarea bilaterală dintre Republica Coreea și România. Iar dumneavoastră, stimați invitați, meritați cu toții întreaga mea apreciere pentru că v-ați alăturat nouă, astăzi. Vom continua să ne bază pe dumneavoastră pentru promovarea cooperării valoroase dintre Republica Coreea și România”, a transmis ambasadorul Republicii Coreea în România.

Dumitru Mihalescul: ”Doresc să îmi reafirm dorința de a consolida relațiile bilaterale dintre România și Coreea de Sud”

În ceea ce-l privește pe noul consul onorific, Dumitru Mihalescul a spus că este deosebit de onorat să primească această înaltă demnitate oferită de Coreea de Sud. „În acest cadru oficial doresc să îmi reafirm dorința de a consolida relațiile bilaterale dintre România și Coreea de Sud. Când am fost deputat am fost și vicepreședinte al Grupului de prietenie parlamentar al României cu Republica Coreea. În aceeași perioadă am vizitat Coreea și am apreciat faptul că am fost primit la cel mai înalt nivel în octombrie 2018 de către domnul Woo Sang Ho, președintele Grupului de prietenie cu România din Parlamentul Coreean. În timpul vizitei în Coreea am avut șansa să văd o minune de țară și nu mă refer aici la infrastructura lor și la clădirile zgârie – nori, ci la poporul coreean care își trăiește viața într-un mod profund, după principiile și valorile creștine. Această națiune puternică a renăscut din propria cenușă și a ajuns a zecea putere economică a lumii, iar România are ce învăța de la modelul coreean pentru a-și folosi la maxim potențialul și pentru a ajunge într-o zi un reper pentru alte state. Într-un context mondial tot mai complicat, în care cuvântul de ordine este criză, criza energetică, economică sau criza războiului din Ucraina îmi propun să fiu un sprijin pentru cetățenii Coreei de Sud care se află în dificultate în zona de competență a acestui oficiu consular. De asemenea, voi continua să ajut cetățenii sud-coreeni din Ucraina care vor avea nevoie de asistență în regiunea noastră”, a precizat Dumitru Mihalescul. El i-a mulțumit ambasadorului Coreei de Sud și l-a asigurat pe acesta de tot sprijinul său. „Prin activitatea pe care o voi avea în calitate de consul onorific îmi voi îndeplini obligațiile cu profesionalism și în beneficiul celor două popoare. În încheiere vreau să adresez mulțumiri și recunoștință familiei pentru susținere, colegilor și tutor celor prezenți pentru buna colaborarea. Domnule Ambasador, dragi prieteni, mulțumesc Coreei de Sud pentru onoarea de a mă desemna consul onorific. Dumnezeu să binecuvânteze prietenia dintre Coreea de Sud și România”, a încheiat Dumitru Mihalescul.

Bogdan Loghin: ”Sunt sigur că această prezență în inima Bucovinei va fi un succes, amplificând buna colaborare dintre țările noastre”

Invitat să ia cuvântul, prefectul județului Alexandru Moldovan, a spus că îl bucură faptul că este prezent la un astfel de eveniment de înaltă ținută și l-a felicitat pe Dumitru Mihalescul pentru numirea în funcția de consul onorific al Coreei de Sud. „În discuțiile avute astăzi cu domnul ambasador s-au pus bazele premisele unor inteligente și strategice discuții privind proiecte comune viitoare. Ca reprezentant al unui Guvern care pune antreprenorul și mediul de afaceri în prim plan mă bucur să aflu acest lucru. Din discuțiile avute cu domnul ambasador a reieșit încă o dată că împărtășim aceleași valori universale, astfel încât să reușim să creăm o punte de legătură între cele două popoare, iar viitoarele investiții fie în domeniul turistic, dar și în alte domenii, digitalizare, IT să fie posibile. Mă bucur și pentru că sunt și eu rădăuțean și pentru mine este o onoare ca un consulat onorific să fie aici în Rădăuți și să fiu alături de domnul Mihalescul și de domnul primar Bogdan Loghin”, a precizat Moldovan.

Prezent la eveniment, primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a mulțumit pentru alegerea acestui municipiu pentru deschiderea unui consulat, precizând că „sunt sigur că această prezență în inima Bucovinei va fi un succes, amplificând buna colaborare dintre țările noastre. Atât valorile culturale, cât și interesele economice ale României și Coreei de Sud primesc azi noi orizonturi, grație diplomației. Prezint felicitările mele domnului consul Dumitru Mihalescul și îi urez mult succes”.

Gheorghe Flutur: ”Aș fi bucuros să deschidem un pod aerian și să ne gândim să folosim aeroportul de la Suceava”

În final, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a adresat felicitări noului consul Dumitru Mihalescul și i-a mulțumit ambasadorului Coreei de Sud pentru că a recunoscut astfel munca pe care acesta a depus-o în decursul timpului pentru consolidarea relațiilor dintre România și Coreea. „E o formă de recunoaștere și sunt bucuros pentru această recunoaștere. Și trebuie să vă mărturisesc că dimineață, în discuția pe care am avut-o cu ambasadorul Coreei de Sud am propus o abordare pragmatică, pentru a deschide niște parteneriate concrete, pe investiții și afaceri. Și Coreea de Sud est o țară foarte dezvoltată din punct de vedere economic. Noi în această parte de țară, în Bucovina, în județul Suceava, în toată Regiunea de Nord-Est vă așteptăm, așteptăm investitorii dumneavoastră și am vorbit despre zona IT unde Coreea de Sud este foarte, foarte bine dezvoltată. Am vorbit despre infrastructura pentru panouri fotovoltaice și tot ce înseamnă tehnologie modernă pentru producerea de curent electric și de asemenea Coreea de Sud este extrem de avansată. Gândiți-vă că vor fi foarte mulți bani la orizont pentru așa ceva. Apoi digitalizarea, pentru că noi o să avem nevoie de digitalizare până în ultimul cătun și Coreea de Sud are tehnologie foarte avansată în acest domeniu. Am vorbit și am propus ambasadorului posibile discuții în domeniile tradiționale, industria ușoară, încălțăminte, care e la ea acasă aici, textile, mobilă, construcții de mașini, industria alimentară. Și nu în ultimul rând turismul. Dacă veți fi de acord aș fi bucuros să deschidem un pod aerian și să ne gândim să folosim aeroportul de la Suceava”, a spus Gheorghe Flutur. El i-a adresat invitația ambasadorului Coreei de Sud să vină în județul Suceava cu oameni de afaceri, cu firme în turism, să viziteze Bucovina pentru a o cunoaște mai bine. „Și nu în ultimul rând am discutat și este extrem de important despre refacerea și reconstrucția Ucrainei prin România, prin județul Suceava. Am dovedit că suntem parteneri serioși, loiali avem o legătură specială cu Cernăuțiul, cu partea aceasta din Ucraina și eu sunt convins că va veni ziua când va trebui să ne gândim împreună la refacerea Ucrainei. Coreea de Sud este țara care s-a situat încă de la început de partea lumii civilizate, a lumii occidentale, a lumii libere și a condamnat războiul din Ucraina și trebuie să ne pregătim să vedem ce nevoi are nevoie Ucraina, ce investiții vor fi, iar Suceava este o zonă strategic amplasată. De aici de la hub-ul de la Suceava, dar nu numai acesta. Infrastructura de drumuri, de căi ferate vă stă la dispoziție, dar și oamenii. Și mai mult de atât, aveți acum un consul onorific care sunt convins că îl veți pune la treabă. Și v-am promis că la prima investiție mare vom putea deveni consuli și noi pentru țara dumneavoastră dacă investitorii vor veni încoace. Sunt foarte deschis și am promis că voi facilita la nivel înalt cu premierul, cu președintele cu miniștrii pentru a aduce investitori în această parte de țară”, a încheiat Gheorghe Flutur.