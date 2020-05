Noul număr al revistei Click! TV, cel mai îndrăgit ghid tv din România, care se distribuie gratis în fiecare vineri, împreună cu ziarul Click!, o are pe copertă săptămâna aceasta pe Corina Caragea (37 de ani), prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV. Bruneta a povestit, în exclusivitate pentru Click!, ce a însemnat pentru ea pandemia cu coronavirus.

Cum s-a schimbat viața ta de când s-a instalat pandemia și în România?

Este mai liniștită și mă bucur ca este așa. Am timp pentru toate lucrurile pe care le amânam, plus că de mult spuneam că îmi doresc două zile în care să stau pur și simplu degeaba, să mă trezesc la prânz, să nu mă uit la ceas, să nu ies din casă, să mă bucur de o cafea pe balcon. Și iată că am primit destule zile de acest fel.

Care sunt cele mai importante lecții desprinse din această perioadă?

Că nu suntem atotputernici, că lucrurile neimportante pe care le luăm ca date trebuiesc prețuite, cum ar fi sănătatea și libertatea, că în fața unui inamic invizibil, virusul, suntem cu toții egali, indiferent de continent, și tot el ne-a forțat să învățăm lecția umanității – protejându-te pe tine, îi protejezi pe ceilalți și invers. Nu poți lupta singur și să îi lași pe ceilalți în urmă, căci numai dacă suntem cu toții responsabili, câștigăm. Degeaba mă vindec eu dacă tu nu reușești. Așa că suntem fortați să ne ajutăm unii pe alții și să fim responsabili față de aproapele nostru.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-corina-caragea-pandemia-fost-un-test-pentru-omenire