Celebra solistă Corina Chiriac a încheiat contractul cu Național TV, unde a prezentat emisiunea de divertisment ”Opriți timpul!”, vreme de 12 ani. Cu părere de rău se desparte de această producție tv, care a înregistrat audiențe foarte bune, în fiecare duminică, însă susține că a venit vremea să se ocupe mai mult de cariera de solistă și de reîntâlirea, în sala de spectacole, cu Măria sa, publicul. Solista a oferit, în exclusivitate pentru Click!, un interviu de suflet, în care a povestit despre munca în televiziune, despre căsuța ei, dar și despre planurile de viitor.

Click! După 12 ani de filmări renunțați la emisiunea ”Opriți timpul”, de la Național TV. Ce v-a determinat să luați această decizie?

Corina Chiriac: Da, este adevărat că nu voi mai prezenta emisiunea „Opriți timpul!” de la Național TV, după 12 ani petrecuți acolo. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat și vă spun că am alte planuri profesionale. Vestea bună, neoficială, este că în aceste două luni și jumătate mi-am reorganizat dulapurile și sertarele din casă, am făcut curat și mi-am reparat balconul care nu este mare.

Veți colabora cu alt post tv?

Nu există un plan de a colabora cu o altă televiziune. Da, am colaborat cu TVR la emisiunea „Deschide poarta soarelui” și m-a onorat această invitație, eu sunt produsul TVR-ului acum 50 de ani. Smaranda Vornicu, fiica regretatului Tudor Vornicu, m-a invitat personal pe mine și pe alti artiști să cânt în acest proiect de suflet, să vadă telespectatorii că existăm încă și că deschidem poarta soarelui. Sincer, acum mă pot bucura că pot respira aer curat și că mă pot plimba în voie, pe jos, mă bucur că este totul verde.

