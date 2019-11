Una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii uşoare româneşti a vorbit despre cariera sa şi despre perioada în care a fost nevoită să plece din ţară, înainte de 1989, notează click.ro.

„În ziua în care am plecat din ţară, am slăbit un kilogram şi jumătate de emoţie, de frică până în ultima clipă că cineva mă poate da jos din avion, deşi eu plecam la Frankfurt, nu direct în America. Am făcut o escală de două zile la o prietenă din copilărie, care lucra ca vânzătoare la o parfumerie din Frankfurt, după care am luat avionul la New York, unde m-am întâlnit cu o verişoară îndepărtată a familiei şi de-acolo am plecat în California. Eu am făcut un drum care era menit să inducă în eroare pe mai multă lume!”, a dezvăluit artista, potrivit sursei citate.

