A trecut peste o perioadă critică din viaţă, dar a găsit puterea să-şi revină şi să uite de boală. La trei luni de când a fost la un pas de moarte din cauza unui infarct, Cornelia Catanga revine în forţă pe scenă, la evenimente private şi în studioul de înregistrări. Pentru că nu mai are casă, interpreta de muzică lăutărească trage tare ca să-şi plătească chiria şi să se descurce cu banii, notează click.ro.

La aproape 3 luni de când interpreta a făcut infarct, aceasta revine pe piaţa muzicală cu o colaborare inedită cu solista Diana Matei. Interpreta de muzică lăutărească şi-a revenit complet şi este mai în formă ca oricând. ”Melodia «Leliţo, fa» o ştiu de la bunica mea. Ea o cânta pe vremea când eu aveam doar 11 ani. La 13 ani eu am venit în Bucureşti şi Romica Puceanu m-a auzit cum o cânt şi a înregistrat-o. Mai târziu am înregistrat şi eu această piesă pe un album. Acum am înregistrat melodia cu Diana Matei în studioul Electrecord, într-un stil modern, cu totul aparte. Este o surpriză muzicală care se pretează şi pentru cluburi. Pe Diana am cunoscut-o la evenimente.”, a spus Cornelia Catanga pentru click.ro.

