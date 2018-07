Are 41 de ani, dar nu-i dai atât nici cu buletinul în mână! Solista Cornelia Rednic a avut, de-a lungul vremii, mari probleme cu greutatea, astfel că acum când, în sfârşit, a ajuns la greutatea ideală, face tot posibilul să se menţină. Ea ne-a vorbit despre noul stil de viaţă, în care a inclus o dietă strictă şi mult sport, scrie click.ro.

Cornelia Rednic cântăreşte în jur de 55 de kilograme şi se declară mulţumită. Nu mulţi ştiu, dar celebra solistă avea, în urmă cu 20 de ani, cu 33 mai mult: ”Nu mai vreau să ajung să mă înfometez cum am făcut în 1998, când pierdusem lupta cu kilogramele. Probabil atunci am avut nevoie de un şoc, am slăbit mult, dar nu e bine”, ne-a povestit ea despre acel episod, conform sursei citate.

