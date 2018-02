Prim vicepreședintele interimar și fondator al organizației județene a PMP, Corneliu Popovici, a demisionat din partid. El a remis presei duminică seară cererea demisie datată 29 ianuarie 2018. ”După cum am arătat și în scrisoarea adresată CEN și CN constat cu adânc regret că organizația judeană Suceava a PMP este împinsă spre un control total al PNL Suceava atât la nivel municipal cât și la nivel județean lucru pe care atât eu cât și majoritatea organizațiilor lcoale nu-l accepătăm.

Această acțiune de predare a PMP către PNL este autortizată și de prezența în ultimele săptămâni a unor vicepreședinți la nivel național în cadrul organizației. Personal nu doresc să particip și nici să validez o asemenea accțiune sub masca unei competiții regizate mediatic în laboratoarele PNL Suceava, acțiune care a separat organizația județeană a PMP în două motiv pentru care am decis să mă retrag din structura pe care am fondat-o în urmă cu patru ani”, și-a motivat Popovici demisia. El a spus că nu va adresa colegilor îndemnuri de părăsire a partidului decizia aparținând fiecăruia în parte. ”Totodată consider că acest gest al meu ar putea stinge conflictul intern generat de acei aleși locali ai partidului care se arată mai apropiați de liderii PNL Suceava decât de partidul care i-a propus în funcție aleși care țin cu orice preț să pună la pcioarele PNL organizația județeană a PMP Suceava”, a subliniat Popovici care a mai adăugat că prin decizia sa a ales familia în detrimentul partidului.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating