Câteva mii de persoane au participat, duminică, la a opta ediție a Festivalului Produselor tradiționale din comuna Cornu Luncii. Evenimentul a fost organizat de Ziua Comunei Cornu Luncii. Gospodinele și gospodarii, dar și firmele din comună și din localitățile învecinate au expus o gamă largă de produse și mâncăruri care au fost degustate de cei prezenți pe platoul de lângă sala de sport din satul Brăiești. Ca în fiecare an, cei care au participat la festival au avut de ales între mâncăruri precum sarmale cu urdă, turtă cu julfă, plăcinte cu brânză, dulcețuri, zacuscă, alivincă, prăjituri ca la bunica, cozonacu, chec, brânzoaice, pampușci cu prune, tarte cu fructe sau toșinei, urs de mămăligă, sarmale cu urdă, în timp ce bacii din Cornu Luncii au venit cu urdă și caș și au preparat balmoș, tocăniță de miel și berbecuți și porci la proțap.

Gazda evenimentului a fost primarul Gheorghe Fron, care a ținut să precizeze că este mândru de cetățenii comunei și de festivalul care are loc an de an pentru a promova produsele și meșteșugurile tradiționale. Gheorghe Fron a făcut și o scurtă prezentare a produselor care au fost aduse la festival de gospodinele și gospodarii din comună. „Avem aici produse pe care le făceau acum 50 – 60- de ani bunicile și mamele noastre. Avem turta cu julfă care este tortul moștenit de la daci. Și se face și acum după același procedeu de acum sute de ani. Se fac lipii fără drojdie, se coc pe plită, se însiropează și după aia sămânța de cânepă se bătea la piuă, pentru că nu erau râșnițe ca acum și se făcea ca o făină. După asta se punea în apă călduță exact cum se urdește la stână. Și acea spumă se lua și în momentul când se punea o turtă însiropată, se punea și o julfă și un pic de nucă pisată. Și strat cu strat se face exact cum se prepară tortul. Și acesta era tortul nostru. Și cu drag noi l-am scos din lada de zestre și îl oferim cu drag la toată lumea”, a spus Gheorghe Fron.

El a ținut să remarce și prezența în număr mare a meșterilor populari. „Avem și meșteri populari și din comună și din localitățile învecinate. Noi avem vestitul sat românesc de altădată, unde sâmbăta și duminica absolut toți producătorii și meșteșugarii vin la noi în comună și își expun marfa, fac și un bănuț pentru că e multă muncă să produci ceva tradițional”, a mai declarat primarul din Cornu Luncii.

Tot în cadrul festivalului, primarul Gheorghe Fron a oferit diplome de cetățeni de onoare ai comunei și a premiat mai multe cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. La momentul festiv a fost prezent subprefectul județului, Florin Sinescu și primarul din Berchișești, Violeta Țăran, precum și numeroși invitați din județ și din țară. La ediția de anul acesta, Gheorghe Fron a oferit nu mai puțin de 30 de titluri de cețean de onoare, printre cei care au primit această distincție numărându-se cadre militare, toți membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, care au urcat pe scenă alături de preotul pompier Gabriel Florea, precum și numeroși tineri interpreți de muzică populară din comună.

Tot astăzi, Gheorghe Fron a premiat 19 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. După ce le-a oferit diplomele, primarul din Cornu Luncii i-a invitat pe aceștia a o masă festivă oferită de Primăria și Consiliul Local al comunei.

De menționat atenția acordată de organizatori confortului invitaților în actualele condiții de caniculă montând umbreluțe colorate în zona în care a amplasat scaunele pentru auditoriu.

Mâncarea tradițională a mers excelent cu o pălincă tot tradițională care se afla din belșug la târg dar și cu o muzică bună interpretată pe scena amplasată lângă sala de sport de artiști consacrați dar și locali. Artiștii care au evoluat anul acesta au fost Ovidiu Homorodean, Nicolae Glib, Dan Doboș, Laurențiu Marian, Petronela Popa și Gabriel Treteag, Leonard Zamă și un grup instrumental valoros, Viorica Macovei și Fanfara Lunca Moldovei din Cornu Luncii.