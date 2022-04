O delegație a orașului Vicovu de Sus în frunte cu primarulș Vasile Iliuț, a participat vineri, 1 aprilie, la comemorarea românilor care au fost uciși la Fântâna Albă în timp ce încercau să treacă din partea de nord a Bucovinei, ocupată de către Uniunea Sovietică, în patria mamă care a avut loc la Portalul Memorial Golgota Neamului – „Fântâna Albă” de la Mănăstirea Putna. Acolo vicovenii au depus și o coroană de flori.

”Încă o dată și ori de câte ori vom avea ocazia, la Putna, am aprins o lumânare de recunoștință și de aducere aminte pentru ca jertfa fraților români din nordul Bucovinei să nu fie dată uitării. Mulțumim părintelui stareț, Arhimandrit Melchisedec Velnic pentru invitație și pentru că în fiecare an se preocupă ca “puținele semne de viață din partea memoriei civice să transforme tăcerea în toacă și clopot””, a declarat Vasile Iliuț.